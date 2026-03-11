Canlı
        Haberler Spor Basketbol Milli Takım A Milli Kadın Basketbol Takımı, Kanada'yı devirdi! - Basketbol Haberleri

        A Milli Kadın Basketbol Takımı, Kanada'yı devirdi!

        A Milli Kadın Basketbol Takımımız, FIBA 2026 Dünya Kupası Elemeleri C Grubu'ndaki ilk maçında Kanada ile karşı karşıya geldi. Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanan mücadeleyi Millilerimiz, 71-69'luk skorla kazandı.

        Giriş: 11.03.2026 - 22:46
        Potanın Perileri, Kanada'yı devirdi!

        FIBA 2026 Kadınlar Dünya Kupası Elemeleri C Grubu ilk maçında Türkiye, Kanada'yı 71-69 mağlup etti.

        A Milli Kadın Basketbol Takımı, elemelerdeki ikinci müsabakasını yarın Arjantin ile yapacak. Kanada ise Macaristan'ın karşısına çıkacak.

        Karşılaşmaya istekli başlayan Türkiye, ilk 1 dakika 12 saniyede 7-0'lık seri yakaladı. Milliler; Burke, Gökşen Fitik ve Alperi Onar'ın kazandırdığı sayılarla 6. dakikada farkı çift hanelere çıkardı: 5-16. Ay-yıldızlılar, özellikle pota altını etkili kullandığı ilk periyodu 21-8 önde tamamladı.

        İkinci periyot başa baş bir mücadeleye sahne oldu. Olcay Çakır'ın öne çıktığı bu çeyreğin son bölümünü daha etkili oynayan milli takım, soyunma odasına 39-24 üstün gitti.

        Üçüncü çeyrekte Kanada, 25. dakikadan itibaren üstün bir oyun ortaya koydu. Carleton ve Edwars'ın kazandırdığı basketlerle etkili olan Kanada, bu periyodun başında 19 sayıya kadar çıkan farkı bitime 44 saniye kala farkı 6'ya indirdi: 45-51. Türkiye, son bölüme 53-47 önde girdi.

        Kanada, dördüncü ve son periyotta da hız kesmedi. Carleton ile skor üretmeyi sürdüren Kanada, Pellington'un basketiyle 37. dakikada mücadelede ilk kez öne geçti: 64-63. Kalan bölüm büyük bir çekişmeye sahne oldu. Son bölümde üst üste hücum fırsatlarını değerlendiremeyen Kanada karşısında Olcay Çakır Turgut ile kritik bir basket bulan A Milli Takım, karşılaşmadan 71-69 galip ayrıldı.

