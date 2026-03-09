Canlı
        A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın kadrosu belli oldu! - Basketbol Haberleri

        A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın kadrosu belli oldu!

        FIBA 2026 Dünya Kupası Elemeleri'nde mücadele edecek A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın 12 kişilik kadrosu belli oldu.

        Giriş: 09.03.2026 - 20:40
        A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın kadrosu belli oldu!

        Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başantrenör Andrea Mazzon tarafından belirlenen 12 kişilik kadroda yer alan oyuncular şöyle:

        Ayşe Cora Yamaner, Beren Burke, Derin Erdoğan, Elif Bayram, Esra Ural Topuz, Gökşen Fitik, Melek Uzunoğlu, Olcay Çakır Turgut, Sevgi Uzun, Sinem Ataş, Şerife Alperi Onar, Zeynep Şevval Gül.

        2026 Dünya Kupası Elemeleri'nin bir penceresine, 11-17 Mart'ta İstanbul ev sahipliği yapacak.

        Türkiye, C Grubu'nda Macaristan, Arjantin, Avustralya, Kanada ve Japonya ile mücadele edecek.

