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        Haberler Spor Futbol A Milli Kadın Futbol Takımı, Avrupa Şampiyonası play-off ilk turunda Ukrayna ile karşılaşacak - Futbol Haberleri

        A Milli Kadın Futbol Takımı, Avrupa Şampiyonası play-off ilk turunda Ukrayna ile karşılaşacak

        A Milli Kadın Futbol Takımı'nın 2025 Avrupa Şampiyonası play-off ilk turundaki rakibi Ukrayna oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.07.2024 - 15:26 Güncelleme: 19.07.2024 - 15:26
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        İşte A Milli Kadın Futbol Takımı'nın rakibi!
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        A Milli Kadın Futbol Takımı'nın 2025 Avrupa Şampiyonası play-off ilk turundaki rakibi Ukrayna oldu.

        İsviçre'nin Nyon kentinde bulunan UEFA Genel Merkezi'nde düzenlenen kura çekiminde birinci ve ikinci play-off turu eşleşmeleri belli oldu.

        Türkiye, birinci play-off turunda Ukrayna ile eşleşti.

        Milliler, çift maç eleme usulüne göre oynanacak turda rakibine üstünlük kurması durumunda ikinci tura yükselecek ve Yunanistan-Belçika eşleşmesinin galibiyle finallere kalmak için mücadele edecek.

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        İlk tur maçları 23-29 Ekim, ikinci tur müsabakaları ise 27 Kasım-3 Aralık tarihlerinde oynanacak.

        İkinci tur sonucunda rakiplerini eleyen 7 takım, Avrupa Şampiyonası bileti alacak.

        İsviçre'nin ev sahipliği yapacağı 2025 Avrupa Şampiyonası, 2-27 Temmuz'da düzenlenecek.

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