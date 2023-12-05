A Milli Kadın Futbol Takımı, Uluslar C Ligi'ni gol yemeden tamamladı UEFA Kadınlar Uluslar Ligi karşılaşmasında, A Milli Takımımız evinde konuk ettiği Gürcistan'ı 2-0 yendi. A Milli Takımı bu galibiyetle birlikte hem oynadığı 6 maçın tamamını kazanmış oldu hem de bu karşılaşmalarda hiç gol yemedi.

Anadolu Ajansı Giriş: 05.12.2023 - 20:19 Güncelleme: 05.12.2023 - 20:39 facebook

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