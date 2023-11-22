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        A Milli Takım'dan Cumhuriyet tarihinde bir ilk!

        A Milli Futbol Takımımız, Galler karşısında elde ettiği sonuçla EURO 2024'e grup lideri olarak katıldı ve 100 yıllık Cumhuriyet tarihinde bir ilki başardı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.11.2023 - 00:51 Güncelleme: 22.11.2023 - 00:51
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        A Milli Takımımız, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri D Grubu'ndaki son maçında Galler ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı .

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        EURO 2024'e katılmayı Letonya maçının ardından garantileyen ay-yıldızlılar, Galler karşısında da istediğini alıp grubu 17 puanla lider olarak tamamladı.

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        Lider olarak Avrupa Şampiyonası vizesini alan Milli Takım, 100 yıllık Cumhuriyet tarihinde bir ilke imza attı.

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        Milliler, tarihinde ilk kez bir büyük turnuvaya grup lideri olarak katılma hakkı elde etti.

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        Ay-yıldızlılar ayrıca, tarihinde ilk kez Avrupa Şampiyonası kura çekimine 2. torbadan katılacak.

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        Türkiye, daha önce 5 kez Avrupa Şampiyonası ve 2 kez Dünya Kupası'nda yer alırken, bu 7 turnuvaya da grup ikincisi olarak ya direkt ya da play-off'tan katılmıştı.

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