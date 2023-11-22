A Milli Takım'dan Cumhuriyet tarihinde bir ilk!
A Milli Futbol Takımımız, Galler karşısında elde ettiği sonuçla EURO 2024'e grup lideri olarak katıldı ve 100 yıllık Cumhuriyet tarihinde bir ilki başardı.
A Milli Takımımız, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri D Grubu'ndaki son maçında Galler ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı .
EURO 2024'e katılmayı Letonya maçının ardından garantileyen ay-yıldızlılar, Galler karşısında da istediğini alıp grubu 17 puanla lider olarak tamamladı.
Lider olarak Avrupa Şampiyonası vizesini alan Milli Takım, 100 yıllık Cumhuriyet tarihinde bir ilke imza attı.
Milliler, tarihinde ilk kez bir büyük turnuvaya grup lideri olarak katılma hakkı elde etti.
Ay-yıldızlılar ayrıca, tarihinde ilk kez Avrupa Şampiyonası kura çekimine 2. torbadan katılacak.
Türkiye, daha önce 5 kez Avrupa Şampiyonası ve 2 kez Dünya Kupası'nda yer alırken, bu 7 turnuvaya da grup ikincisi olarak ya direkt ya da play-off'tan katılmıştı.