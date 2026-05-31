A Milli Takım hazırlık maçı: Türkiye - Kuzey Makedonya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası elemeleri öncesindeki hazırlık sürecinde önemli bir karşılaşmaya çıkmaya hazırlanıyor. Ay-yıldızlı ekip, Kuzey Makedonya ile oynayacağı özel maçta hem kadro durumunu test edecek hem de turnuva öncesi form grafiğini değerlendirme fırsatı bulacak. Peki, Türkiye – Kuzey Makedonya hazırlık maçı ne zaman oynanacak, saat kaçta başlayacak ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte milli takımın özel maç programına ilişkin tüm detaylar…
TÜRKİYE-KUZEY MAKEDONYA HAZIRLIK MAÇI NE ZAMAN?
A Milli Futbol Takımı’nın Kuzey Makedonya ile oynayacağı hazırlık karşılaşması 1 Haziran Pazartesi günü gerçekleştirilecek. Mücadele saat 20.30’da başlayacak.
TÜRKİYE-KUZEY MAKEDONYA MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?
Milli Takımın Kuzey Makedonya ile oynayacağı hazırlık karşılaşması Kadıköy’deki Chobani Stadyumu’nda oynanacak. Mücadele, atv ekranlarından canlı ve şifresiz olarak futbolseverlerle buluşacak.
ADAY KADRO
Teknik direktör Vincenzo Montella tarafından belirlenen 35 kişilik geniş aday kadroda şu oyuncular yer alıyor:
Kaleci: Altay Bayındır (Manchester United), Ersin Destanoğlu (Beşiktaş), Mert Günok (Fenerbahçe), Muhammed Şengezer (RAMS Başakşehir), Uğurcan Çakır (Galatasaray)
Defans: Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı (Galatasaray), Ahmetcan Kaplan (NEC Nijmegen), Çağlar Söyüncü, Mert Müldür (Fenerbahçe), Ferdi Kadıoğlu (Brighton), Merih Demiral (Al-Ahli), Mustafa Eskihellaç (Trabzonspor), Ozan Kabak (Hoffenheim), Samet Akaydin (Çaykur Rizespor), Yusuf Akçiçek (Al-Hilal), Zeki Çelik (Roma)
Orta saha: Atakan Karazor (Stuttgart), Demir Ege Tıknaz (Braga), Hakan Çalhanoğlu (Inter), İsmail Yüksek (Fenerbahçe), Kaan Ayhan (Galatasaray), Orkun Kökçü (Beşiktaş), Salih Özcan (Borussia Dortmund)
Forvet: Aral Şimşir (Midtjylland), Arda Güler (Real Madrid), Barış Alper Yılmaz, Yunus Akgün (Galatasaray), Can Uzun (Eintracht Frankfurt), Deniz Gül (Porto), İrfan Can Kahveci (Kasımpaşa), Kenan Yıldız (Juventus), Kerem Aktürkoğlu, Oğuz Aydın (Fenerbahçe), Yusuf Sarı (RAMS Başakşehir)