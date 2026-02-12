Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi A Milli Takım'ın UEFA Uluslar Ligi'nde rakipleri belli oldu! Türkiye'nin rakipleri kim oldu, maçlar ne zaman?

        UEFA Uluslar Ligi'ndeki rakipler belli oldu! Türkiye'nin rakibi kim oldu, Uluslar Ligi maçları ne zaman?

        A Milli Futbol Takımımız'ın UEFA Uluslar Ligi'ndeki rakipleri belli oldu. Belçika'nın başkenti Brüksel'de gerçekleştirilen kura çekiminin ardından Türkiye'nin rakipleri ve Uluslar Ligi maç takvimi futbolseverler tarafından merak edilen konular arasında yer aldı. Ay-yıldızlılar Uluslar Ligi'nde 4. torbadan katılım sağladı. Peki, "Türkiye'nin rakipleri kim oldu, Uluslar Ligi maçları ne zaman?" İşte Türkiye'nin UEFA Uluslar Ligi'ndeki rakipleri ve maç tarihleri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.02.2026 - 21:01 Güncelleme: 12.02.2026 - 21:01
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        UEFA Uluslar Ligi kura çekimi Belçika'nın başkenti Brüksel'de gerçekleşti. Kura çekiminin tamamlanmasının ardından Türkiye'nin Uluslar Ligi'nde rakipleri açıklık kazandı. Lig formatına göre; A ve B Liglerinde dördüncü sırayı alan takımlar, otomatik olarak B ve C Liglerine düşecek. C Ligi'nde dördüncü sırayı alan en kötü iki takım da D Ligi'ne gidecek. Peki, Türkiye'nin rakipleri kim oldu, Uluslar Ligi maçları ne zaman? İşte detaylar...

        2

        A MİLLİ TAKIMIN RAKİPLERİ BELLİ OLDU!

        Türkiye, kura çekiminin ardından A1 Grubu'nda yer aldı.

        Türkiye, Fransa, İtalya, Belçika

        3

        Türkiye'nin de bulunduğu A Ligi'nde torbalar şu şekildeydi:

        1. torba: Portekiz, İspanya, Fransa, Almanya

        2. torba: İtalya, Hollanda, Danimarka, Hırvatistan

        3. torba: Sırbistan, Belçika, İngiltere, Norveç

        4. torba: Galler, Çekya, Yunanistan, Türkiye

        4

        TURNUVA FORMATI VE MAÇ TAKVİMİ

        A Ligi'nde gruplarını ilk iki sırada tamamlayan 8 takım, iki ayaklı çeyrek finallerde mücadele edecek. Bu eşleşmelerin galipleri Haziran 2027'deki final turnuvasına katılacak.

        B ve C Liglerindeki dört grup birincisinin yanı sıra D Ligi'ndeki iki grup birincisi, A, B ve C Liglerine yükselecek.

        A ve B Liglerinde dördüncü sırayı alan takımlar, otomatik olarak B ve C Liglerine düşecek. C Ligi'nde dördüncü sırayı alan en kötü iki takım da D Ligi'ne gidecek.

        A Ligi'nin üçüncü sıradaki takımları ve B Ligi'nin ikincileri, B Ligi'nin üçüncü sıradaki takımları ve C Ligi'nin ikincileri, iki ayaklı play-off maçı oynayacak.

        C Ligi'nin dördüncü sıradaki en iyi iki takımı ile D Ligi'nin iki ikincisi arasında da play-off mücadelesi yapılacak.

        5

        TÜRKİYE'NİN MAÇLARI NE ZAMAN?

        1. ve 2. maçlar: 24-29 Eylül 2026

        3. ve 4. maçlar: 30 Eylül-6 Ekim 2026

        5. ve 6. maçlar: 12-17 Kasım 2026

        Çeyrek finaller: 25-30 Mart 2027

        Final ve 3. maçı: 9-13 Haziran 2027

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Trafik kanunu teklifi TBMM'de kabul edildi
        Trafik kanunu teklifi TBMM'de kabul edildi
        İstanbul'da toplu taşımaya zam geldi
        İstanbul'da toplu taşımaya zam geldi
        Uluslar Ligi'nde rakipler belli oldu!
        Uluslar Ligi'nde rakipler belli oldu!
        Sırbistan Cumhurbaşkanı Ankara'da
        Sırbistan Cumhurbaşkanı Ankara'da
        Kesikbaş cinayetinde ikinci perde
        Kesikbaş cinayetinde ikinci perde
        "G.Saray'ı Barcelona seviyesine getirirdik"
        "G.Saray'ı Barcelona seviyesine getirirdik"
        Yıkımı yapılırken yanındaki binaya devrildi!
        Yıkımı yapılırken yanındaki binaya devrildi!
        Fenerbahçe, Avrupa'da zirvede: Dev seri sürüyor!
        Fenerbahçe, Avrupa'da zirvede: Dev seri sürüyor!
        12 Şubat 2026: Bugün ne oldu?
        12 Şubat 2026: Bugün ne oldu?
        Beşiktaş’ta imza şov!
        Beşiktaş’ta imza şov!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Ünlü oyuncuya veda
        Ünlü oyuncuya veda
        Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten ilk açıklama!
        Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten ilk açıklama!
        Türkiye dijital devlette Avrupa’yı solladı
        Türkiye dijital devlette Avrupa’yı solladı
        TCMB enflasyon tahminini açıkladı
        TCMB enflasyon tahminini açıkladı
        Bulut tohumlama, kuraklığa gerçek çözüm mü?
        Bulut tohumlama, kuraklığa gerçek çözüm mü?
        'İhanet' tepkisi: Rezalet!
        'İhanet' tepkisi: Rezalet!
        Sınır 20'li yaşlara kadar indi!
        Sınır 20'li yaşlara kadar indi!
        Türkiye Petrolleri ile BP arasında önemli anlaşma
        Türkiye Petrolleri ile BP arasında önemli anlaşma
        Bilim de kanıtladı
        Bilim de kanıtladı