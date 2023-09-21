A Milli Takım kaptanı Hakan Çalhanoğlu'dan flaş sözler! Kuntz, Emre Mor, yerli hoca...

"Emre Mor ya da herhangi bir oyuncunun Milli Takım'a alınıp alınmaması ile ilgili hiçbir alakam yok. Menajerini de tanımam, alakam yok. Milli Takım tam bir kolej havası içinde."

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"TECRÜBELİ OLSA O AÇIKLAMALARI YAPABİLİR MİYDİ?"

"Benim Kuntz ile ilgili hiçbir sorunum yoktu. Hoca çok pozitif bir insandı ama bir genç milli takım hocasıydı. Gençlerle daha iyi kontak kurabilirsiniz ama bazı futbolcular tarafından kabul görmeyebilir bu davranışlarınız. Yapılan bazı açıklamalar var. Bu açıklamalar tecrübeli bir teknik adam olsa yapılabilir miydi?"