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A Milli Takım maç fazlasıyla lider! İşte güncel puan durumu...

A Milli Futbol Takımı, EURO 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'ndeki üçüncü maçında Letonya'ya konuk oldu. Ay-yıldızlılar zorlu karşılaşmada rakibini 3-2'lik skorla devirdi. Ermenistan'ın Galler karşısında aldığı sürpriz galibiyet sonrası ise Milliler maç fazlasıyla liderliğe yükseldi. İşte Milliler'in grubundaki güncel puan durumu...

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  • A Milli Takım maç fazlasıyla lider! İşte güncel puan durumu...

    EURO 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde üçüncü maçlar oynandı.
  • A Milli Takım maç fazlasıyla lider! İşte güncel puan durumu...

    A Milli Futbol Takımı, gruptaki üçüncü maçında Letonya'ya konuk oldu. 

     
  • A Milli Takım maç fazlasıyla lider! İşte güncel puan durumu...

    Milliler karşılaşmayı Abdülkerim, Cengiz ve İrfan Can Kahveci'nin golleriyle 3-2 kazandı.
  • A Milli Takım maç fazlasıyla lider! İşte güncel puan durumu...

    Milli takım bu sonuçla puanını 6'ya yükseltti ve maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu.
  • A Milli Takım maç fazlasıyla lider! İşte güncel puan durumu...

    EURO 2024 Elemeleri D Grubu'ndaki diğer rakiplerimizden Ermenistan, deplasmanda Galler ile karşılaştı. Cardiff City Stadium'da oynanan maçı Ermenistan 4-2 kazandı.
  • A Milli Takım maç fazlasıyla lider! İşte güncel puan durumu...

    İŞTE GÜNCEL PUAN DURUMU:

    Türkiye 6

    Galler 4

    Hırvatistan 4

    Ermenistan 3

    Letonya 
  • A Milli Takım maç fazlasıyla lider! İşte güncel puan durumu...
  • A Milli Takım maç fazlasıyla lider! İşte güncel puan durumu...
  • A Milli Takım maç fazlasıyla lider! İşte güncel puan durumu...
  • A Milli Takım maç fazlasıyla lider! İşte güncel puan durumu...
  • A Milli Takım maç fazlasıyla lider! İşte güncel puan durumu...
  • A Milli Takım maç fazlasıyla lider! İşte güncel puan durumu...
  • A Milli Takım maç fazlasıyla lider! İşte güncel puan durumu...

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