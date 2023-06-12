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A1 Capital halka arz kaç lot verdi? A1 Capital ne zaman işlem görmeye başlıyor?

A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin halka arzı ile ilgili beklenen haber geldi. Söz konusu sürecin Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından onaylanması ile birlikte vatandaşlar; A1 Capital ne zaman işlem görmeye başlıyor ve kaç lot verecek gibi soruların cevaplarını aramaya başladı. İşte, konuya dair detaylar...

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  • A1 Capital halka arz kaç lot verdi? A1 Capital borsada ne zaman işlem görmeye başlıyor?

    7 - 8 - 9 Haziran 2023 günlerinde talep toplama süreci sonuçlanan A1 Capital'in halka arzına ilişkin aramalar iyice artmış durumda. Yatırım ve birikim yapan vatandaşların yakından takip ettiği konuya ilişkin tüm bilinmesi gerekenleri bir araya getirdik...
  • A1 Capital halka arz kaç lot verdi? A1 Capital borsada ne zaman işlem görmeye başlıyor?

    A1 CAPITAL HALKA ARZ SONUÇLARI BELLİ OLDU!

    Halka arzda yurt içi bireysel yatırımcılardan planlanan tahsisat tutarının yaklaşık 1,89 katı, yurt içi kurumsal yatırımcılardan ise planlanan tahsisat tutarının yaklaşık 4,64 katı talep geldi.

    Böylece halka arzda toplam 35 Milyon TL nominal değerli paylar için planlanan satış tutarının yaklaşık 2,43 katı talep gelmiş oldu.
  • A1 Capital halka arz kaç lot verdi? A1 Capital borsada ne zaman işlem görmeye başlıyor?

    A1 CAPITAL KAÇ LOT VERDİ?

    A1 Capital Yatırım halka arzında paylar 25 TL sabit fiyattan satılarak halka arz edilen 35.000.000 TL nominal değerli payların tamamının satışı gerçekleşti. Buna göre toplam halka arz büyüklüğü 875.000.000 TL oldu.
  • A1 Capital halka arz kaç lot verdi? A1 Capital borsada ne zaman işlem görmeye başlıyor?

Haberi Hazırlayan : Mete Ertunç Sevilir
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