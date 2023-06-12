A1 CAPITAL HALKA ARZ SONUÇLARI BELLİ OLDU!



Halka arzda yurt içi bireysel yatırımcılardan planlanan tahsisat tutarının yaklaşık 1,89 katı, yurt içi kurumsal yatırımcılardan ise planlanan tahsisat tutarının yaklaşık 4,64 katı talep geldi.



Böylece halka arzda toplam 35 Milyon TL nominal değerli paylar için planlanan satış tutarının yaklaşık 2,43 katı talep gelmiş oldu.