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A101 13-19 Nisan Aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. İndirim takipçilerini bu hafta A101'de hangi ürünleri bulacak? A101 13-19 Nisan Aktüel ürünler kataloğunu inceledğimizde yiyecek içecek kategorisinde ve daha birçok kategoride kampanyalar mevcut. İşte A101 13-19 Nisan Aktüel ürünler kataloğu...

Torku krema kakaolu fındık kreması 7,45 TL

Danette çikolatalı puding 4,85 TL

Piliç burger 3,75 TL

Çerezos süt mısır aroma çeşnili mısır 3,25 TL