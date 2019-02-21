21 Şubat A101 aktüel ürünler kataloğu yayınlanır yayınlanmaz vatandaşlar indirimli ürünlerden yararlanmak için mağazalara akın etmeye başladı. Bugün teknolojik aletlerden mutfak eşyalarına kadar birçok üründe indirim bulunuyor. A101'de TOSHIBA full HD smart LED TV ile Samsung J410F model cep telefonu satılıyor.
21 ŞUBAT A101 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU
Toshiba 43L2863Dat FullHD Smart Led TV 2099 TL
Samsung Galaxy J4 Core Cep Telefonu 899 TL
Sandisk 32GB Micro SD Hafıza Kartı 29,95 TL
GoSmart Taşınabilir Mobil Şarj Cihazı Powerbank 39,95 TL
Piranha Spor Bluetooth Kulaklık 39,95 TL
21 ŞUBAT A101 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU
Seg SCM 9100 Çamaşır Makinesi 1299 TL
Seg SBM 4001 Bulaşık Makinesi 999 TL
Seg SDF 2451M Derin Dondurucu 1099 TL
21 ŞUBAT A101 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU
Piranha Akıllı Çocuk Saati 199,95 TL
Koruyucu kılıf hediyeli Alcatel Çocuk Tableti 379 TL
Simfer Midi Fırın 219 TL
Kiwi Kablosuz Su Isıtıcısı 44,95 TL
Arzum Pery Saç Kurutma Makinesi 69,95 TL
Paslanmaz çelik gövdeye sahip Kiwi Blender Seti 79,95 TL
21 ŞUBAT A101 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU
4 Kapaklı Bölmeli Mutfak Dolabı 175 TL
Termos bardak 9,95 Tl
Su şişesi / yağlık 2,95 TL
Pipetli cam şişe 1,95 TL
No-frost saklama kabı 3,50 TL
Bitki çayı demleme aparattı 22,50 TL
21 ŞUBAT A101 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU
Kabin Boy Valiz 89 TL
Orta Boy Valiz 99 TL
Büyük Boy Valiz 109 TL
Attlas Büyük Taşlama Makinesi 279,95 TL
Black-Decker Kırıcı Delici 289,95 TL
Attlas Daire Testere 219,95 TL
Attlas Çift Akülü Vidalama 299,95 TL
21 ŞUBAT A101 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU
Ayakkabı Dolabı 135 TL
Eğitici Aktivite Masası 39,95 TL
Lisanslı Oyuncak Kutusu 22,50 TL
Mama Sandalyesi 44,95 TL
Bay Ayakkabı 29,95 TL
21 ŞUBAT A101 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU
Çift Kişilik Nevresim Seti 44,95 TL
Bebek Nevresim Seti 25,95 TL
Bebek Yorganı 27,95 TL
Tek Kişilik Nevresim Seti 34,95 TL
Pamuklu Bebek Battaniyesi 14,95 TL
Kapitoneli SIvı Geçirmez Yastık Alezi 6,95 TL
Fistolu Jakarlı Dertsiz Masa Örtüsü 22,95 TL
21 ŞUBAT A101 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU
21 ŞUBAT A101 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU
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