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        Haberler Bilgi Alışveriş A101 9 Ocak Perşembe aktüel ürünler kataloğu: Perşembe Aldın Aldın fırsatları! Bu hafta A101 aktüel kataloğu indirimli ürünler neler?

        A101 9 Ocak Perşembe aktüel kataloğu: Elektrikli moped geliyor!

        A101'de bu perşembe beyaz eşya ve teknoloji fırsatları dikkat çekiyor. Güncel A101 aktüel kataloğunda; teknolojik aletler, mutfak araç gereçleri ve kozmetik ürünlerin yanı sıra küçük ev aletleri, beyaz eşyalar, giysi çeşitleri, temel gıda ve ihtiyaç ürünleri yer alıyor. İşte 9 Ocak Perşembe A101 aktüel ürünler listesi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.01.2025 - 21:44 Güncelleme: 07.01.2025 - 21:44
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        1

        A101 aktüel kataloğu onlarca üründe indirimleri ve beyaz eşya fırsatları gündeme geldi. Alışveriş takipçilerinin merak ettiği A101 aktüel ürünler kataloğunu haberimizde derledik. Peki, 9 Ocak bu perşembe A101 kataloğunda neler indirime girdi? İşte A101'de haftanın fırsatları...

        2

        A101 AKTÜEL KATALOĞU

        Vestel 11kW Kablolu Elektrikli Araç Şarj İstasyonu 16.990 TL

        Piranha Darbeli Matkap 699 TL

        Piranha Dekupaj Testere 699 TL

        Piranha 12 V Akülü Vidalama Seti 799 TL

        Kiwi Şarjlı El Testeresi 1.199 TL

        3

        SEG Bulaşık Makinesi 10.999 TL

        SEG No Frost Buzdolabı 20.999 TL

        JVC 70' 4K Ultra HD Smart Tv 29.999 TL

        Toshiba 43' 4K UHD Android Tv 11.499 TL

        Philisp 40' Full HD Led Tv 11.999 TL

        4

        Philips 32' HD Led Smart Tv 8.999 TL

        Lenovo Idepad Slim 3 Laptop 8.999 TL

        Panasonic TU400 Cep Telefonu 1.999 TL

        Range Oyuncu Koltuğu 3.499 TL

        Ofis Bazaar Oyuncu Masası 1.850 TL

        Lenovo 150 Wireless Mouse 349 TL

        5

        Samsung Mikrodalga Fırın 2.999 TL

        Fantom Carbon DC500 Dikey Süpürge 1.599 TL

        Arzum Cleancompact Elektrikli Süpürge 2.999 TL

        Arzum Airchef Sıcak Hava Fritözü 1.999 TL

        English Home Çıkarılabilir Tabakalı Tost Makinesi 1.499 TL

        English Home Mini Blender Seti 1.299 TL

        6

        Paşabahçe 3 Katlı Sunumluk 199 TL

        Paşabahçe Aurora Çay Bardağı 6'lı 125 TL

        Paşabahçe Rain Kase 4'lü 119 TL

        Paşabahçe Rain Meşrubat Bardağı 3'lü 65 TL

        7
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