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        Haberler Gündem A101 aktüel 14 Eylül "Aldın Aldın" kataloğu yayında! A101 aktüel'de bu perşembe neler var?

        A101 aktüel kataloğu yayında! Bu perşembe A101 kataloğunda neler var?

        A101'de bu perşembe beyaz eşya ve teknoloji fırsatları dikkat çekiyor. Güncel A101 aktüel kataloğunda; teknolojik aletler, mutfak araç gereçleri ve kozmetik ürünlerin yanı sıra küçük ev aletleri, beyaz eşyalar, giysi çeşitleri, temel gıda ve ihtiyaç ürünleri yer alıyor. İşte 14 Eylül Perşembe A101 aktüel ürünler listesi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.09.2023 - 15:47 Güncelleme: 12.09.2023 - 15:47
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        A101 aktüel kataloğu onlarca üründe indirimleri ve beyaz eşya fırsatları gündeme geldi. Alışveriş takipçilerinin merak ettiği A101 aktüel ürünler kataloğunu haberimizde derledik. Peki, 14 Eylül perşembe A101 kataloğunda neler indirime girdi? İşte A101'de haftanın fırsatları...

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        A101 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

        Toshiba 65" Ultra HD Smart Tv 17.499 TL

        Toshiba 58" Ultra HD Android Tv 12.999 TL

        Toshiba 50" Ultra HD Smart Tv 10.499 TL

        Onvo 50" Ultra HD WebOS 2.0 Smart Led Tv 9.199 TL

        Philips 55" UHD Smart Led Tv 18.999 TL

        Onvo 32" Uydu Alıcılı Led Tv 3.099 TL

        3

        Kiwi Mini Tost Makinesi 399 TL

        Kiwi Türk Kahvesi Makinesi 279 TL

        Arzum AR 5040 Violaet Epilasyon Aleti 329 TL

        Starcom Dijital Baskül 159 TL

        4

        Kiwi Portatif Buharlı Kırışık Giderici 459 TL

        Arzum Pery Saç Kurutma Makinesi 399 TL

        Aprilla 2050 Kalın Maşa 249 TL

        Philips Alarmlı Saatlı Radyo 459 TL

        5

        Ofis Bazaar 5 Bölmeli Kitaplık 649 TL

        Ofis Bazaar Kitaplıklı Çalışma Masası 890 TL

        Mermer Desenli Masa Sandalye Seti 599 TL

        Katlanabilir Kamp Taburesi 42,50 TL

        6

        Gölgelikli Salıncak 1.199 TL

        Katlanabilir Kamp Sandalyesi 139,90 TL

        Kamp Yatağı 679 TL

        Triathlon Işıklı Scooter 379 TL

        7

        Triathlon Maxi Işıklı Scooter 549 TL

        Ütü Masası 349 TL

        Kanatlı Kurutmalık 199 TL

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        Haberi Hazırlayan: Tutku Bulut
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