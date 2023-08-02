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        Haberler Alışveriş A101 aktüel 3 Ağustos 2023 kataloğu indirimli ürünleri: Aldın Aldın kataloğu ile bu hafta A101 aktüel ürünleri - Alışveriş Haberleri

        A101 aktüel 3 Ağustos 2023 kataloğu indirimli ürünleri

        A101 aktüel 3 Ağustos 2023 Perşembe Aldın Aldın kataloğu yayımlandı. A101'de bu hafta yine sınırlı sayıda birbirinden farklı indirimli ürün müşterisiyle buluşacak. A101'de bu perşembe elektrikli moped, dik süpürge, oyuncak gibi pek çok ürün raflardaki yerini alacak. İşte, 3 Ağustos 2023 yeni A101 aktüel ürünleri fiyat listesi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.08.2023 - 17:00
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        A101 aktüel indirimli ürünler kataloğu çıktı. Bu hafta perşembe günü satışa çıkacak ürünler belli oldu. Alışverişseverler için 3 Ağustos 2023 A101 aktüel ürünler kataloğu ürünleri fiyat listesini haberimizde bir araya getirdik. İşte, konuya dair ayrıntılar...

        A101 3 AĞUSTOS KATALOĞU

        Toshiba 58" Ultra HD Android Tv 12.999 TL

        Toshiba 55" Ultra HD Smart Tv 9.399 TL

        Philips 50" UHD Smart Led Tv 11.499 TL

        ONVO 50" Ultra HD Andrid Smart Led Tv 8.399 TL

        Reeder S19 Max Pro S Cep Telefonu 5.799 TL

        SEG No-Frost Buzdolabı 10.599 TL

        SEG 9 Kg Çamaşır Makinesi 7.699 TL

        SEG Mekanik Silindirik Termosifon 3.299 TL

        SEG 4 Programlı Bulaşık Makinesi 6.399 TL

        Xiaomi Air Fryer Yağsız Fritöz 4.499 TL

        Fantom Carbon DC1000 Dik Süpürge 799 TL

        2

        Flavel FLV140 Çay Makinesi 749 TL

        Flavel FLV300 Türk Kahvesi Makinesi 699 TL

        Kiwi KK 3304 Su Isıtıcı 189 TL

        Aprilla ATR 7013 Şarjlı Saç ve Sakal Düzeltme Makinesi 169 TL

        Arzum AR695 Peta Seramik Tabanlı Ütü 549 TL

        Arzum AR5040 Violet Epilasyon Aleti 329 TL

        WD 2 TB Harici Hard Disk 1.499 TL

        Piranha Bluetooth Spor Kulaklık 109 TL

        3

        Piranha Bluetooth Kulaklık 109 TL

        Piranha Bluetooth Klavye 239 TL

        Mercusys Kablosuz Ağ Genişletici 269 TL

        Hascevher Bianca Derin Tencere 299 TL

        Hascevher Bianca Karnıyarık Tencere 299 TL

        Hascevher Bianca Tava 199 TL

        LAVA Döküm Sahan 319 TL

        LAVA Döküm Tencere 899 TL

        Brita Aluna XL Filtreli Sürahi 329 TL

        Brita Maxtra + Yedek Filtre 2'li 179 TL

        Motivasyon Matarası 2'li 149 TL

        Çelik Termos 1,8 Litre 599 TL

        Kahve ve Süt Köpürtücü 39,90 TL

        4

        Silikon Saplı Ahşap Servis Gereçleri 14,50 TL

        Rooc Çok Amaçlı Mutfak Makası 27,50 TL

        Rooc Teflon Kaplama Çok Amaçlı Bıçak 19,90 TL

        Manuel Kollu Rende 159 TL

        Seramik Sufle Kabı 9,90 TL

        Paşabahçe Chroma Kulplu Bardak 2'li 37,50 TL

        Ayaklı Kapaklı Servis Tabağı 99,90 TL

        Manuel Doğrayıcı 79,90 TL

        Keramika Renkli Kupa 24,90 TL

        Keramika Renkli Kase 27,50 TL

        LAV Kapaklı Cam Kavanoz 1000 cc 12,50 TL

        LAV Kapaklı Cam Kavanoz 660 cc 9,90 TL

        LAV Kapaklı Cam Kavanoz 425 cc 8,50 TL

        Kavanoz Kapağı 1,25 TL

        Buzdolabı Organizeri 18,50 TL

        Hazneli Sabunluk 14,90 TL

        Turşuluk ve Zeytinlik 22,50 TL

        Deco Trend Saklama Kabı 24,90 TL

        Masal Saklama Kabı 550 ml 9,50 TL

        Mini Saklama Kabı 4'lü 19,90 TL

        Saklama Kabı 3'lü 22,50 TL

        Masal Kase 800 ml 9,50 TL

        Volta VS1 İki Tekerlekli Elektrikli Moped 22.990 TL

        Tekli Katlanır Yataklı Koltuk 3.090 TL

        Mermer Desenli Yer Sofrası 70 cm 199 TL

        Mermer Desenli Katlanabilir Masa 359 TL

        5

        Barbie Karakter Lisanslı Tek Kişilik Çarşaf Seti 159 TL

        Barbie Karakter Lisanslı Tek Kişilik Pike 159 TL

        Barbie Karakter Lisanslı Kırlent 64,90 TL

        Barbie Oyuncak Balerin Bebek 89,90 TL

        Barbie Oyuncak Metal Kumbara 19,90 TL

        Oyuncak Barbie Dev Buzdolabı 399 TL

        6

        LAV Tokyo Saklama Kabı 2600 cc 69,90 TL

        LAV Tokyo Saklama Kabı 1500 cc 49,90 TL

        LAV Tokyo Saklama Kabı 880 cc 39,90 TL

        LAV Tokyo Kase 600 cc 24,90 TL

        7

        Hamur Leğeni 34,90 TL

        Ahşap Çubuklu Ayakkabılık 109 TL

        LAV Kapaklı Şişe 1200 cc 49,90 TL

        LAV 12 Parça Çay Seti 129 TL

        LAV Desenli Bardak 520 cc 18,50 TL

        LAV Kulplu Bardak 250 cc 12,90 TL

        LAV Kavanoz 1000 cc 29,90 TL

        LAV Kavanoz 1400 cc 34,90 TL

        LAV Kahve Yanı Bardak 150 cc 12,90 TL

        LAV Şekerlik 285 cc 29,90 TL

        LAV Saklama Kabı 240 cc 13,90 TL

        LAV Su Bardağı 325 cc 16,50 TL

        LAV Meşrubat Bardağı 400 cc 17,90 TL

        LAV Kahvaltılık 230 cc 14,90 TL

        LAV Reçelli 85 cc 8,50 TL

        8

        Katlanabilir Bisiklet 3.790 TL

        Fitilli Klozet Takımı 2 Parça 145 TL

        Silk&Blue Bayan İp Askılı Şortlu Pijama Takımı 129 TL

        Silk&Blue Bayan Saçaklı Düğmeli Yarım Kollu Pijama Takımı 129 TL

        Silk&Blue Bay / Bayan Patik Çorap 3'lü 24,90 TL

        Tek Kişilik Lastikli Penye Çarşaf 69,90 TL

        Çift Kişilik Lastikli Penye Çarşaf 89,90 TL

        Bulaşık Altlığı 19,50 TL

        Mega Boy Hurç 49,90 TL

        Büyük Boy Hurç 39,90 TL

        Küçük Boy Hurç 29,90 TL

        9

        Eşya Kutusu 49,90 TL

        Keçe Tabanlı Kirli Sepeti 99,90 TL

        Keçe Çekmece Düzenleyici 4'lü 99,90 TL

        Kanatlı Kurutmalık 229 TL

        Katlanabilir İzolasyonlu Kamp Çantası 349 TL

        Magnetli Kapı Sinekliği 59,90 TL

        Pencere Sinekliği 29,90 TL

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        Haberi Hazırlayan: Aslıhan Bayram
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