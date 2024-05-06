A101 9 Mayıs Aldın Aldın aktüel kataloğu... A101'e bu hafta farklı kategoride birçok ürün geliyor. Beyaz eşya ve küçük ev aletleri başta olmak üzere oyuncu koltuğu, çalışma masası, televizyon ve bilgisayar gibi ürünler raflarda yerini alacak. İşte, 9 Mayıs 101 aktüel kataloğu ile indirimli ürünler listesi...

A101 ALDIN ALDIN KATALOĞU 9 MAYIS

Onvo 55' Ultra HD Android 13 Smart Led Tv 11.999 TL

JVC 43' Full HD Android Led Tv 9.999 TL

Onvo 32' HD Ready Android 13 Smart Led Tv 4.799 TL

Reeder S19 Max Pro S Cep Telefonu 5.499 TL

Mipa M33 Cep Telefonu 4.799 TL