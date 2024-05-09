A101'de beyaz eşya ve küçük ev aletleri haftası! İşte 9 Mayıs Aldın Aldın kataloğu
A101 'Aldın Aldın' kataloğu kapsamında 9 Mayıs günü ürünler raftaki yerini aldı. Bu hafta zincir markette beyaz eşya ve küçük ev aletleri başta olmak üzere bilgisayar ve tekstil ürünleri geliyor. İşte, 9 Mayıs A101 aktüel kataloğu ile indirimli ürünler listesi...
A101 9 Mayıs Aldın Aldın aktüel kataloğu... A101, 9 Mayıs yani bugün birçok ürünü raflara dizdi! Perşembe günü evlilik hazırlığı yapanların dikkatini çekecek beyaz eşya ve küçük ev aletleri başta olmak üzere oyuncu koltuğu, çalışma masası, televizyon ve bilgisayar gibi ürünler raflarda yerini alacak. İşte, 9 Mayıs 101 aktüel kataloğu ile indirimli ürünler listesi...
A101 ALDIN ALDIN KATALOĞU 9 MAYIS
Onvo 55' Ultra HD Android 13 Smart Led Tv 11.999 TL
JVC 43' Full HD Android Led Tv 9.999 TL
Onvo 32' HD Ready Android 13 Smart Led Tv 4.799 TL
Reeder S19 Max Pro S Cep Telefonu 5.499 TL
Mipa M33 Cep Telefonu 4.799 TL
Kiwi Gizli Damacana ve 3 Musluklu Su Sebili 4.999 TL
SEG Çamaşır Makinesi 9.999 TL
SEG No- Frost Buzdolabı 19.999 TL
Flavel 3 Çekmeceli Derin Dondurucu 5.999 TL
A101'DE BUGÜN NELER VAR?
Pierre Cardin Saç Düzleştirici 399 TL
Pierre Cardin Saç Şekillendirici 549 TL
Pierre Cardin Şarjlı Saç Sakal Kesme Makinesi 599 TL
Pierre Cardin Dijital Baskül 219 TL
HUTT Yağsız Fritöz Airfryer 1.899 TL
Arzum Starry El Blender Seti 1.199 TL
Onvo Dikey Şarjlı Süpürge 3.299 TL
Kiwi Dikiş Makinesi 1.999 TL
Arzum Cookart Eco Midi Fırın 2.799 TL
Sinbo Stand Mikser - Hamur Yoğurma Makinesi 1.999 TL
Karizma File Çalışma Koltuğu 1.699 TL
Kitaplıklı Çalışma Masası 1.299 TL
5 Bölmeli Kitaplık 899 TL
Thull Apex Gaming Monitör 4.999 TL
Oyuncu Masası 1.599 TL
A101 9 MAYIS AKTEÜL KATALOĞU
English Home Tek Kişilik Nevresim Takımı 499 TL
Natural Fırfırlı Yatak Örtüsü Seti 749 TL
Yatak Odası Yolluk Seti 799 TL
Bayan Desenli Kısa Kollu Pijama Takımı 219 TL
Jakarlı El Havlusu 14,90 TL
PP Makyaj Çantası 329 TL
PP Kabin Boy Valiz 569 TL
Orta Boy PP Valiz 669 TL
Büyük Boy PP Valiz 769 TL
Motosiklet Eldiveni 249 TL
Universal Motosiklet Sele Kılıfı 59,90 TL
Universal Motosiklet Brandası 259 TL
Desenli Meşrubat Bardağı 29,90 TL
Desenli Su Bardağı 24,90 TL
Nehir Yemek Kaşığı / Çatalı 34,90 TL
Nehir Tatlı Kaşığı / Çatalı 27,50 TL
Nehir Servis Gereçleri 129 TL
Nehir Çay Kaşığı 17,50 TL
Nehir Dmküm Kek Kalıbı 279 TL
LAVA Döküm Basık Tencere 1.199 TL
Bella Döküm Basık Tencere 599 TL
Bella Döküm Derin Tencere 599 TL
Bella Döküm Tava 379 TL
Taç Tava ve Sahan Seti 529 TL
Casati Tavan Boyası 10 Kg 219 TL
Dalgıç Su Pompası 949 TL
Sky Katlanır Sandalye 449 TL
Kiwi Elektrikli Üfleme Makinesi 499 TL
Aprilla Silikon Tabancası 129 TL
Rattan Desenli Elit Tabure 139 TL
Golf Koltuk 249 TL
Sky Katlanır Sehpa 479 TL
Paşabahçe Vanilla Kase 6'lı 119 TL
Paşabahçe Ayaklı Servis Tabağı 169 TL
Bölmeli Servis Tabağı 64,90 TL
Keramika Desenli Pasta Tabağı 44,90 TL
Desenli Kupa 39,90 TL
Sinbo Işıklı Otomatik Baharat ve Tuz Öğütücü 179 TL
Kulplu Cam Yağdanlık Seti 99,90 TL
Kesim Panosu 89,90 TL
Büyük Metal Ürünler 49,90 TL
Ayaklı Kulplu Çay Bardağı 12,90 TL