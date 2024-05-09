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        Haberler Ekonomi Alışveriş A101 Aldın Aldın aktüel kataloğu 9 Mayıs: A101'de beyaz eşya ve küçük ev aletleri haftası! A101 Aldın Aldın'da bugün neler var? - Alışveriş Haberleri

        A101'de beyaz eşya ve küçük ev aletleri haftası! İşte 9 Mayıs Aldın Aldın kataloğu

        A101 'Aldın Aldın' kataloğu kapsamında 9 Mayıs günü ürünler raftaki yerini aldı. Bu hafta zincir markette beyaz eşya ve küçük ev aletleri başta olmak üzere bilgisayar ve tekstil ürünleri geliyor. İşte, 9 Mayıs A101 aktüel kataloğu ile indirimli ürünler listesi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.05.2024 - 09:21 Güncelleme: 09.05.2024 - 09:21
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        A101 9 Mayıs Aldın Aldın aktüel kataloğu... A101, 9 Mayıs yani bugün birçok ürünü raflara dizdi! Perşembe günü evlilik hazırlığı yapanların dikkatini çekecek beyaz eşya ve küçük ev aletleri başta olmak üzere oyuncu koltuğu, çalışma masası, televizyon ve bilgisayar gibi ürünler raflarda yerini alacak. İşte, 9 Mayıs 101 aktüel kataloğu ile indirimli ürünler listesi...

        A101 ALDIN ALDIN KATALOĞU 9 MAYIS

        Onvo 55' Ultra HD Android 13 Smart Led Tv 11.999 TL

        JVC 43' Full HD Android Led Tv 9.999 TL

        Onvo 32' HD Ready Android 13 Smart Led Tv 4.799 TL

        Reeder S19 Max Pro S Cep Telefonu 5.499 TL

        Mipa M33 Cep Telefonu 4.799 TL

        2

        Kiwi Gizli Damacana ve 3 Musluklu Su Sebili 4.999 TL

        SEG Çamaşır Makinesi 9.999 TL

        SEG No- Frost Buzdolabı 19.999 TL

        Flavel 3 Çekmeceli Derin Dondurucu 5.999 TL

        3

        A101'DE BUGÜN NELER VAR?

        Pierre Cardin Saç Düzleştirici 399 TL

        Pierre Cardin Saç Şekillendirici 549 TL

        Pierre Cardin Şarjlı Saç Sakal Kesme Makinesi 599 TL

        Pierre Cardin Dijital Baskül 219 TL

        HUTT Yağsız Fritöz Airfryer 1.899 TL

        Arzum Starry El Blender Seti 1.199 TL

        Onvo Dikey Şarjlı Süpürge 3.299 TL

        Kiwi Dikiş Makinesi 1.999 TL

        Arzum Cookart Eco Midi Fırın 2.799 TL

        Sinbo Stand Mikser - Hamur Yoğurma Makinesi 1.999 TL

        4

        Karizma File Çalışma Koltuğu 1.699 TL

        Kitaplıklı Çalışma Masası 1.299 TL

        5 Bölmeli Kitaplık 899 TL

        5

        Thull Apex Gaming Monitör 4.999 TL

        Oyuncu Masası 1.599 TL

        6

        A101 9 MAYIS AKTEÜL KATALOĞU

        English Home Tek Kişilik Nevresim Takımı 499 TL

        Natural Fırfırlı Yatak Örtüsü Seti 749 TL

        Yatak Odası Yolluk Seti 799 TL

        Bayan Desenli Kısa Kollu Pijama Takımı 219 TL

        Jakarlı El Havlusu 14,90 TL

        7

        PP Makyaj Çantası 329 TL

        PP Kabin Boy Valiz 569 TL

        Orta Boy PP Valiz 669 TL

        Büyük Boy PP Valiz 769 TL

        Motosiklet Eldiveni 249 TL

        Universal Motosiklet Sele Kılıfı 59,90 TL

        Universal Motosiklet Brandası 259 TL

        8

        Desenli Meşrubat Bardağı 29,90 TL

        Desenli Su Bardağı 24,90 TL

        9

        Nehir Yemek Kaşığı / Çatalı 34,90 TL

        Nehir Tatlı Kaşığı / Çatalı 27,50 TL

        Nehir Servis Gereçleri 129 TL

        Nehir Çay Kaşığı 17,50 TL

        Nehir Dmküm Kek Kalıbı 279 TL

        LAVA Döküm Basık Tencere 1.199 TL

        Bella Döküm Basık Tencere 599 TL

        Bella Döküm Derin Tencere 599 TL

        Bella Döküm Tava 379 TL

        Taç Tava ve Sahan Seti 529 TL

        10

        Casati Tavan Boyası 10 Kg 219 TL

        Dalgıç Su Pompası 949 TL

        Sky Katlanır Sandalye 449 TL

        Kiwi Elektrikli Üfleme Makinesi 499 TL

        Aprilla Silikon Tabancası 129 TL

        Rattan Desenli Elit Tabure 139 TL

        Golf Koltuk 249 TL

        Sky Katlanır Sehpa 479 TL

        11

        Paşabahçe Vanilla Kase 6'lı 119 TL

        Paşabahçe Ayaklı Servis Tabağı 169 TL

        Bölmeli Servis Tabağı 64,90 TL

        Keramika Desenli Pasta Tabağı 44,90 TL

        Desenli Kupa 39,90 TL

        Sinbo Işıklı Otomatik Baharat ve Tuz Öğütücü 179 TL

        Kulplu Cam Yağdanlık Seti 99,90 TL

        Kesim Panosu 89,90 TL

        Büyük Metal Ürünler 49,90 TL

        Ayaklı Kulplu Çay Bardağı 12,90 TL

        12
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