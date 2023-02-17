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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

A101 16 Şubat Perşembe aktüel ürünler kataloğu indirimli fiyat listesini yayınladı!

A101 aktüel ürünler kataloğu, ucuz yolla alışveriş yapmak isteyenler tarafından yakından takip ediliyor. 16 Şubat A101 aktüel ürünler kataloğuna yer alan; televizyon, buzdolabı, bulaşık makinesi, mikrodalga fırın, el mikseri, midi fırın gibi onlarca ürün Perşembe günü itibarıyla satışa sunuldu. A101 indirimli ürünler listesinde yer alan Elektrikli Motorlu Bisiklet ve Koltuk takımı dikkat çekti. İşte, 16 Şubat Perşembe A101 aktüel ürünler kataloğu...

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  • A101'de elektrikli motorlu bisiklet ve koltuk takımı satışa çıktı! 16 Şubat 2023 Perşembe A101 aktüel ürünler kataloğu indirimli tam fiyat listesi

    A101 aktüel ürünler kataloğunda yer alan ürünler 16 Şubat Perşembe günü itibarıyla indirimli fiyatlarıyla satışa çıktı. 16 Şubat Perşembe A101 aktüel ürünler kataloğunda yer alan; beyaz eşya çeşitlerinden küçük ev aletlerine, koltuk takımından elektrikli motorlu bisiklete kadar onlarca ürün ucuz yolla alışveriş yapmak isteyenler tarafından araştırılıyor. İşte, 16 Şubat 2023 Perşembe A101 aktüel ürünler kataloğu indirimli tam fiyat listesi...
  • A101'de elektrikli motorlu bisiklet ve koltuk takımı satışa çıktı! 16 Şubat 2023 Perşembe A101 aktüel ürünler kataloğu indirimli tam fiyat listesi

    16 ŞUBAT PERŞEMBE A101 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

    50'' 4K Android TV 7.499,00 TL

    Smart Tv 6.899,00 TL

    32'' Uydu Alıcılı Led TV 2.199,00 TL

    Cep Telefonu 2.599,00 TL

    2 TB Harici Hard Disk 1.199,00 TL
  • A101'de elektrikli motorlu bisiklet ve koltuk takımı satışa çıktı! 16 Şubat 2023 Perşembe A101 aktüel ürünler kataloğu indirimli tam fiyat listesi

    Buzdolabı 4.999,00 TL

    5 kg Çamaşır Makinesi 4.199,00 TL

    6 Programlı Bulaşık Makinesi 5.099,00 TL

    Detox 7 Filtreli Su Arıtma Cihazı 1.999,00 TL
  • A101'de elektrikli motorlu bisiklet ve koltuk takımı satışa çıktı! 16 Şubat 2023 Perşembe A101 aktüel ürünler kataloğu indirimli tam fiyat listesi

    Mikrodalga Fırın 1.399,00 TL

    Elk Mikseri 169,00 TL

    Cyclone Süpürge 1.599,00 TL

    Midi Fırın 38 L 749,00 TL

    Çubuk Blender 329,00 TL

    Kendini Şarj Eden Baskül

    Saç Maşası 259,00 TL

    Yüz Temizleme Seti 49,95 TL

    Saç Kurutma Makinesi 249,00 TL

    Şarjlı Saç ve Sakal Düzeltme Makinesi 149,00 TL
  • A101'de elektrikli motorlu bisiklet ve koltuk takımı satışa çıktı! 16 Şubat 2023 Perşembe A101 aktüel ürünler kataloğu indirimli tam fiyat listesi

    Düdüklü Tencere Seti 529,95 TL

    Granit Tencere 229,95 TL

    Filtreli Sürahi 279,95 TL

    Servis Tabağı Çeşitleri 39,95 TL
  • A101'de elektrikli motorlu bisiklet ve koltuk takımı satışa çıktı! 16 Şubat 2023 Perşembe A101 aktüel ürünler kataloğu indirimli tam fiyat listesi

    Elektrikli Motorlu Bisiklet 7.999,00 TL

    Antifirizli Cam Suyu 37,95 TL

    Radyatör Antifirizi 67,95 TL

    Rutubet Boyası 149,95 TL
  • A101'de elektrikli motorlu bisiklet ve koltuk takımı satışa çıktı! 16 Şubat 2023 Perşembe A101 aktüel ürünler kataloğu indirimli tam fiyat listesi

    Koltuk Takımı 6.990,00 TL

    Avrupa Köşe Takımı 6.990,00 TL

    Dolap İçi Düzenleyici Raf 19,95 TL

    Kapaklı Kutu 59,95 TL

    6 Çekmeceli Saklama Dolabı 499,00 TL
  • A101'de elektrikli motorlu bisiklet ve koltuk takımı satışa çıktı! 16 Şubat 2023 Perşembe A101 aktüel ürünler kataloğu indirimli tam fiyat listesi

    Oyuncak Peri Bebekler 89,95 TL

    Eğitici Köpekçiğin Uzaktan Kumandası 164,95 TL

    Oyuncak Kuaför Seti 99,95 TL

    Oyuncak Doktor/Makyaj Çantası 44,95 TL

    Oyuncak Yazı Tahtası 37,95 TL

    Oyuncak Havuz Toplu El Arabası 89,95 TL

    Oyuncak Motor Chopper 44,95 TL
  • A101'de elektrikli motorlu bisiklet ve koltuk takımı satışa çıktı! 16 Şubat 2023 Perşembe A101 aktüel ürünler kataloğu indirimli tam fiyat listesi

    Kadife Taban Saçaklı Yolluk 219,00 TL

    Kadife Kaymaz Taban Saçaklı Halı 199,00 TL

    Tek Kişilik Lastikli Penye Çarşaf 69,95 TL

    Bayan Yünlü Görünümlü Tam Fermuarlı Sweatshirt 179,00 TL

    Bay Süveter 59,95 TL
  • A101'de elektrikli motorlu bisiklet ve koltuk takımı satışa çıktı! 16 Şubat 2023 Perşembe A101 aktüel ürünler kataloğu indirimli tam fiyat listesi

    Uzun Çikolata 3,25 TL

    Çikolata Çeşitleri 16,50 TL

    Etimek Mini 14,95 TL

    Sütlü Kare Çikolata 11,75 TL

    Kakaolu Bitter Çikolata Çeşitleri 15,90 TL

    Pötibör Çifte Kavrulmuş
  • A101'de elektrikli motorlu bisiklet ve koltuk takımı satışa çıktı! 16 Şubat 2023 Perşembe A101 aktüel ürünler kataloğu indirimli tam fiyat listesi

    Yerli Trakya Pilavlık Pirinç 73,90 TL

    Makarna Çeşitleri 8,50 TL

    Konserve Bezelye 14,90 TL

    İrmik 8,90 TL

    Sütlaç 21,00 TL

    Tam Yağlı Taze Tava Peyniri 56,90 TL

    Piliç Uzun Sosis 49,75 TL

    Çikolataşı Mısır Gevreği 74,90 TL

    Kakaolu Fındık Kreması 39,95 TL
  • A101'de elektrikli motorlu bisiklet ve koltuk takımı satışa çıktı! 16 Şubat 2023 Perşembe A101 aktüel ürünler kataloğu indirimli tam fiyat listesi

    Bebek Bezi Çeşitleri 189,00 TL

    Çamaşır Suyu 33,95 TL

    Konsantre Yumuşatıcı Çeşitleri 22,50 TL

    Sıvı Sabun Çeşitleri 15,90 TL

    Çamaşır Suyu Çeşitleri 16,95 TL

    Tıraş Bıçağı 39,95 TL

    Tıraş Kolonyası 24,95 TL

    Vazelin Çeşitleri 24,95 TL
  • A101'de elektrikli motorlu bisiklet ve koltuk takımı satışa çıktı! 16 Şubat 2023 Perşembe A101 aktüel ürünler kataloğu indirimli tam fiyat listesi
  • A101'de elektrikli motorlu bisiklet ve koltuk takımı satışa çıktı! 16 Şubat 2023 Perşembe A101 aktüel ürünler kataloğu indirimli tam fiyat listesi

Haberi Hazırlayan : Elif Büşra Cebeci
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