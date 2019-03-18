1 | 5

A101 16-22 Mart Aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Bu hafta A101'de birbirinden çeşitli indirimli gıda ürünleri ve temizlik ürünleri raflarda yerini alacak. A101 16-22 Mart Aktüel ürünler kataloğunu incelediğimizde ev hanımlarını bekleyen indirimler olduğunu görüyoruz. İşte A101 16-22 Mart Aktüel ürünler kataloğu...

Ahir tam yağlı inek peyniri 13,50 TL

Çerezya soslu mısır 3,25 TL

Bolmix reçel çeşitleri 6,95 TL

Piliç salam 8,05 TL

Xroll 4 kat gofret çeşitleri 1,00 TL

Sea color saç boyası çeşitleri 11,95 TL

Mistral peçete 100'lü 3,25 TL