Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Yaşam A8 boyutu nedir? A8 kağıt boyutu kaç cm, piksel ve ınç?

        A8 boyutu nedir? A8 kağıt boyutu kaç cm, piksel ve ınç?

        A8 boyutu, ISO 216 standardı kapsamında yer alan ve küçük boyutlu kağıt gerektiren uygulamalarda kullanılan bir formattır. A8, 52 x 74 mm ölçülerindedir ve bu nedenle taşıması ve saklaması son derece kolaydır. Bu boyut, özellikle küçük not kartları, etiketler, fiyat etiketleri, kuponlar ve küçük broşürler için idealdir. Ayrıca organizasyonlar ve etkinlikler için kimlik kartı veya bilet gibi öğelerde de sıkça kullanılır.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.06.2024 - 17:00 Güncelleme: 29.06.2024 - 17:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Bazı fotoğraf baskıları, sanat projeleri ve minyatür çizimler için de uygun bir boyut sağlar. A8 boyutunun kompakt yapısı, onu cep ajandaları ve küçük el kitapçıkları gibi kişisel ve profesyonel kullanım alanlarında da popüler kılar. Özellikle taşınabilirliğin önemli olduğu durumlarda tercih edilen A8, günlük hayatta pratik bir çözüm sunar. Peki, A8 boyutu nedir? A8 kağıt boyutu kaç cm?

        A8 Boyutu Nedir?

        A8 boyutu, kağıt standartları arasında yer alan ve özellikle küçük notlar, biletler veya etiketler için kullanılan bir kağıt boyutudur. A8, ISO 216 standardına göre belirlenmiş olup 52 mm x 74 mm ölçülerindedir. Bu boyut, A serisi kağıt boyutlarının en küçüğüdür ve A0'dan başlayarak her bir alt boyutun yarıya bölünmesiyle elde edilir. A8 kağıdı, taşınabilirlik ve pratiklik açısından oldukça kullanışlıdır ve not defterleri, cüzdanlar veya cep ajandaları gibi küçük boyutlu eşyalar için tercih edilir. Örneğin, bir A8 kağıdı, A4 boyutundaki bir kağıdın üç kez kesilmesiyle elde edilebilir. Bu küçük boyut, özellikle hızlı notlar almak veya küçük miktarda bilgi yazmak için idealdir.

        A8 Kağıt Boyutu Kaç Cm?

        A8 kağıt boyutu 5.2 cm x 7.4 cm ölçülerindedir. Bu ölçüler, ISO 216 standardına göre belirlenmiştir ve küçük notlar, etiketler veya biletler gibi çeşitli uygulamalar için idealdir. A8 boyutu, A serisi kağıt boyutlarının en küçüğüdür ve her bir alt boyut, bir üst boyutun yarıya bölünmesiyle elde edilir. Bu nedenle, A8 kağıdı hem taşınabilirlik hem de pratik kullanım açısından avantaj sağlar. Çeşitli ticari ve endüstriyel uygulamalarda da yaygın olarak kullanılır. Ürün paketlemelerinde veya ambalaj üzerinde bulunan küçük bilgi kartları, içerik listeleri ve uyarı etiketleri için ideal bir boyuttur. Posta sektöründe, küçük zarflar ve posta pulları için de bu boyut tercih edilir. Eğitim materyallerinde, özellikle çocuklar için hazırlanan öğrenme kartları ve flash kartlarda da A8 boyutu sıkça kullanılır.

        Teknolojik cihazlar için de uygun bir formattır. Örneğin, bazı elektronik cihazların kullanım kılavuzları veya garanti belgeleri A8 boyutunda basılır. Grafik tasarımda, prova baskıları veya küçük ölçekli tasarım örnekleri için A8 kağıt kullanılabilir. Ayrıca, koleksiyon kartları ve benzeri hobi amaçlı kullanımlar için de uygun bir boyuttur. Peki, A8 boyutu kaç piksel? A8 boyutu kaç inç?

        2

        A8 Boyutu Kaç Piksel?

        A8 kağıt boyutunun piksel olarak değeri, çözünürlüğe bağlı olarak değişir. Yaygın çözünürlük değerlerine göre aşağıdaki piksel boyutları kullanılabilir:

        72 DPI (dots per inch):

        • Genişlik: 147 piksel
        • Yükseklik: 210 piksel

        96 DPI:

        • Genişlik: 197 piksel
        • Yükseklik: 283 piksel

        300 DPI:

        • Genişlik: 614 piksel
        • Yükseklik: 874 piksel

        Bu hesaplamalar, çözünürlük ve inç başına düşen nokta (dpi) sayısına göre yapılmıştır. DPI değeri arttıkça, piksel sayısı da artar, bu da daha yüksek çözünürlüklü ve ayrıntılı bir görüntü elde edilmesini sağlar.

        A8 Boyutu Kaç Inç?

        A8 kağıt boyutu, inç olarak ölçüldüğünde yaklaşık olarak 2.05 inç x 2.91 inç'tir. Bu boyutlar, 52 mm x 74 mm'yi inç cinsine çevirerek elde edilir. Kağıt boyutları milimetre cinsinden ifade edilse de, bazı durumlarda inç cinsinden boyutlara ihtiyaç duyulabilir.

        Hesaplama adımları: 1 inç = 25.4 mm olduğu için

        • Genişlik: 52 mm / 25.4 mm/inç ≈ 2.05 inç
        • Yükseklik: 74 mm / 25.4 mm/inç ≈ 2.91 inç

        Bu şekilde, A8 kağıt boyutunun inç cinsinden karşılığını bulmuş olursunuz.

        A4 boyutu nedir?
        A4 boyutu nedir?
        A6 boyutu nedir?
        A6 boyutu nedir?
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bıçak ve tahralı dehşet! Çocuk parkında cinayet!
        Bıçak ve tahralı dehşet! Çocuk parkında cinayet!
        Diyaliz sonrası 3 hasta hayatını kaybetmişti! Kurtulan hasta: Vücudumda uyuşma oluştu, sonrasını hatırlamıyorum
        Diyaliz sonrası 3 hasta hayatını kaybetmişti! Kurtulan hasta: Vücudumda uyuşma oluştu, sonrasını hatırlamıyorum
        Boşanma aşamasında damat katliamı: 3 ölü!
        Boşanma aşamasında damat katliamı: 3 ölü!
        Arda Güler'e özel tablo!
        Arda Güler'e özel tablo!
        İsrail’in iki gündür katliam yaptığı Şucaiyye’ye biz “Mantartepe” derdik ve Mantartepe yüzlerce Mehmetçiğe mezar olmuştu!
        İsrail’in iki gündür katliam yaptığı Şucaiyye’ye biz “Mantartepe” derdik ve Mantartepe yüzlerce Mehmetçiğe mezar olmuştu!
        İlk seçimin galibi Pezeşkiyan kimdir?
        İlk seçimin galibi Pezeşkiyan kimdir?
        Samardzic'de son dakika!
        Samardzic'de son dakika!
        Biden yerine başkası aday gösterilebilir mi?
        Biden yerine başkası aday gösterilebilir mi?
        101 kişilik kocaman bir aile
        101 kişilik kocaman bir aile
        Keşke daha önce bilseydim diyeceğiniz 15 web site!
        Keşke daha önce bilseydim diyeceğiniz 15 web site!
        Mourinho galibiyetle başladı
        Mourinho galibiyetle başladı
        Acı badem kurabiyesi dünyanın en lezzetlileri listesinde!
        Acı badem kurabiyesi dünyanın en lezzetlileri listesinde!
        Galatasaray'da sıcak gelişme!
        Galatasaray'da sıcak gelişme!
        'Avokado Eli’ nedir bilenler el kaldırsın!
        'Avokado Eli’ nedir bilenler el kaldırsın!
        3 paylaşım, 3 gündem
        3 paylaşım, 3 gündem
        Y kuşağının geride bıraktığı 10 alışkanlık!
        Y kuşağının geride bıraktığı 10 alışkanlık!
        Shaparenko ve Holding hamlesi
        Shaparenko ve Holding hamlesi
        Aşırı sıcaklar arttı! Uzmanından 'yılan ısırığı' uyarısı!
        Aşırı sıcaklar arttı! Uzmanından 'yılan ısırığı' uyarısı!
        Misafirlikte cinsel taciz cinayeti!
        Misafirlikte cinsel taciz cinayeti!
        Otobüs karşı şeride geçti! Can kayıpları var!
        Otobüs karşı şeride geçti! Can kayıpları var!