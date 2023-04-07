Yönetmenliğini Deniz Yorulmazer, senaristliğini ise Hakan Bonomo'nun yaptığı Aaahh Belinda filmi, gün itibariyle Netflix'te gösterime girdi. Bir Yeşilçam uyarlaması olan filmin konusu, oyuncuları ve uyarlandığı aynı isimli filmle ilgili bilgileri derledik!