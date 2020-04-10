Reuters

Avrupa Birliği (AB) maliye bakanları ekonominin koronavirüs salgınından toparlanabilmesi için yarım trilyon euro değerindeki yardım paketi üzerinde anlaşmaya vardılar ancak derin bir resesyona doğru giden AB'deki toparlanmanın nasıl finanse edileceği sorusunu açık bıraktılar. Önceki günlerde varılamayan uzlaşıya ancak Almanya ve Fransa tarafından Hollanda'nın itirazlarını geri çekmesi sağlanarak sonucu varıldı. Hollanda salgın ile boğuşan devletlere verilecek acil kredilerin bazı koşullara bağlı dağıtılmasını istiyordu.

Anlaşmada toparlanmayı finanse etmek için ortak borçlanma senedi ihraç edilmesi konusu yer almadı. İtalya, Fransa ve

İspanya koronavirüs salgınıyla mücadele edecek para yaratmak için ortak borçlanma aracı ihraç edilmesini istiyor, Almanya,

Hollanda, Finlandiya ve Avusturya buna şiddetle karşı çıkıyorlardı.

'TARİHİN EN ÖNEMLİ DESTEK PLANI'

Anlaşmada "yenilikçi finansal araçların" konusunun AB üyesi 27 ülkenin devlet başkanı nezdinde ele alınması gerektiği belirtildi. Yani son derece tartışmalı olan Avrupa ülkelerinin tek başlarına değil de ortak şekilde borçlanması konusu başka platformlarda müzakere edilmeye devam edecek. Fransa Maliye Bakanı Bruno Le Maire, anlaşmayı AB tarihinin en önemli ekonomik destek planı olarak niteleyerek "Avrupa, bu krizin üstesinden gelebileceğini gösterdi" dedi.

İtalya Başbakanı Giuseppe Conte dün yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüsün neden olduğu COVID-19 salgınıyla mücadele etmek için bir araya gelemezse AB'nin varlığının tehlikeye gireceği uyarısında bulunmuştu. Euro Bölgesi'ndeki ülkelerin maliye bakanlarının oluşturduğu Eurogrup'un başkanı Mario Centeno, paket kapsamında 100 milyar euronun çalışan ücretlerinin finanse edilmesi için kullanılacağını ve böylece şirketlerin istihdamı değil, çalışma saatlerini azaltabileceğini söyledi.

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Centeno, Avrupa Yatırım Bankası'nın şirketlere 200 milyar euro kredi sağlayacağını ve euro bölgesinin kurtarma fonu olun Avrupa İstikrar Mekanizması'nın (ESM) 240 milyar euroluk ucuz kredi sağlayacağını belirtti.