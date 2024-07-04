AB, Çin'den ek vergi kararını yürürlüğe koydu

AB Komisyonu, Çin'de üretilen elektrikli otomobillere sağlanan sübvansiyonlar nedeniyle başlatılan soruşturma kapsamında alınan kararlar ve uygulamaya giren tedbirlere ilişkin açıklama yaptı.

Çin'e yönelik sübvansiyon karşıtı soruşturmanın başlatılması üzerinden 9 ay geçtiği anımsatılan açıklamada, "AB Komisyonu, Çin'den elektrikli otomobillerin ithalatına geçici telafi edici vergiler getirdi." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, AB Komisyonunun yürüttüğü soruşturmada Çin'deki elektrikli otomobil değer zincirinin haksız sübvansiyondan faydalandığı sonucuna varıldığı kaydedildi.

Bu konuda bir çözüm bulmak için Çin hükümetiyle AB arasındaki görüşmelerin yoğunlaştığına işaret edilen açıklamada, "AB'nin endişelerini giderecek, Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) ile uyumlu bir çözüme ulaşmak amacıyla teknik düzeyde temaslar devam ediyor." değerlendirmesi yapıldı.

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Açıklamada, BYD'nin yüzde 17,4, Geely'nin yüzde 19,9, SAIC'in yüzde 37,6, soruşturmada işbirliği yapan Çin'deki diğer elektrikli otomobil üreticilerinin ortalama yüzde 20,8, işbirliği yapmayan diğer şirketlerin ise yüzde 37,6 oranında vergiye tabi olacağı kaydedildi.