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AB mahkemesi, Airbnb'nin bilgi paylaşması ve vergi ödemesine hükmetti

Avrupa Birliği (AB) mahkemesi, internet üzerinden rezervasyon ve konaklama imkanı sağlayan Airbnb'nin faaliyet gösterdiği ülkelerdeki vergi makamlarıyla bilgi paylaşımında bulunması ve ilgili vergileri ödemesi gerektiğine karar verdi.

AB'den Airbnb için flaş vergi kararı
AA / HABERTURK.COM

Merkezi Lüksemburg'da bulunan, AB'nin en yüksek mahkemesi Avrupa Adalet Divanı, Airbnb'nin İtalya’daki vergi uygulamalarına karşı açtığı davayı karara bağladı.

Mahkeme, AB hukukunun kısa süreli mülk kiralamalarda ulusal vergi rejimi kapsamında bilgi toplamayı veya stopaj vergisi ödemeyi engellemediğine hükmetti.

Kararla, Airbnb İtalya'daki faaliyetlerine ve kira sözleşmelerine ilişkin bilgileri ülkenin vergi kurumuyla paylaşmak ve ülkede söz konusu olan stopaj vergisini ödemek zorunda olacak.

İtalya yasaları uyarınca, kısa süreli kiralama şirketlerinin sözleşmelerindeki bilgileri vergi makamlarına iletmesi ve söz konusu gelirlerinden yüzde 21 oranında stopaj vergisi ödemesi gerekiyordu.

Airbnb, bu uygulamanın AB içinde hizmet sunma özgürlüğüne aykırı olduğu gerekçesiyle hukuki süreç başlatmıştı.

1,5 MİLYON EUROLUK ZARAR

İtalya'nın otelciler derneği Federalberghi, davada davacı olduğunu belirterek kararı memnuniyetle karşıladı ve Airbnb'yi İtalya'daki vergi vergilerinden kaçmakla suçladı. Açıklamada, "Vergi kaçakçılığı ve haksız rekabet hem geleneksel turizm işletmelerine hem de yeni misafirperverlik biçimlerini doğru yönetenlere zarar veriyor" denildi.

Federalberghi, Airbnb altı yıl boyunca tahmini 1,5 milyar Euro (1,6 milyar dolar) vergiyi ödemediğini ve iç gelire çevirmediğini iddia etti.

Ancak bir Airbnb sözcüsü, şirketin AB'nin kararlaştırılan ortak vergi raporlama çerçevesini uygulayarak ev sahibi gelir vergisinin doğru ödenmesini zaten desteklediğini belirterek, "Airbnb'nin İtalya'da gelir vergisi stopajını uygulayacak bir vergi temsilcisi yok ve CJEU'nun kararı, birini atama zorunluluğunun AB yasalarına aykırı olduğunu açıkça ortaya koyuyor. İtalyan mahkemesinin nihai kararını beklerken, AB'nin gelir vergisi raporlamasına blok çapında yaklaşımında ilerleme kaydetmeye devam edeceğiz" dedi.

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