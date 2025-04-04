AB'den Orta Asya'ya 12 milyar Euro yatırım

Özbekistan'ın tarihi Semerkant şehrinde Birinci Avrupa Birliği (AB)-Orta Asya Zirvesi başladı. Zirvede açıklamalarda bulunan Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen AB'nin 5 Orta Asya ülkesine "stratejik ortaklık" kapsamında 12 milyar Euro'luk yatırım yapacağını duyurdu.

Von der Leyen'in verdiği bilgiye göre söz konusu yatırım paketi, bölgedeki kritik hammaddeler için 2.5 milyar Euro, Çin’i Orta Asya ülkeleri üzerinden Avrupa’ya bağlayan ticaret rotası Orta Koridor’un geliştirilmesi için 3 milyar Euro, çevresel projeler için 6.4 milyar Euro ve dijital bağlantı hizmetleri için 100 milyon Euro içeriyor.

"ÇİN VE RUSYA'DAN FARKLI BİR YAKLAŞIM"

Ursula von der Leyen, bölgeler ortaklığın hem Orta Asya hem de bu mineral zengini ülkelerin yerel ekonomilerine yatırım yapmak isteyen AB ülkeleri için faydalı olacağını belirtti.

Von der Leyen, bunun Çin veya Rusya’nın Orta Asya için "herhangi bir katma değer yaratmadan sadece hammaddeleri çıkarma" yaklaşımından farklı olduğunu vurguladı.