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Türkiye, AB'ye 2018 yılında bir önceki yıla göre yüzde 65 artışla 6.17 milyon ton çelik ihraç ederek AB'ye en fazla nihai çelik ürünü ihraç eden ülke oldu.

Avrupa Komisyonu resmi gazetesinde yaptığı açıklamada, "Soruşturma, incelenmekte olan üründe ... damping yapılıp yapılmadığına ve damping yapılan ithalatın AB (çelik) sektörüne zarar verip vermeyeceğini belirleyecek" dedi.

Bölgenin çelik birliği olan Eurofer'e göre, Avrupa çelik sektörü geçen yıl çelik tüketimindeki yüzde 5.3 düşüşten zarar gördü. AB'nin çelik tüketimi 2012'den beri en kötü performansı kaydetti.