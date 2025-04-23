ABD Başkanı Donald Trump'tan Zelenskiy açıklaması

ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'le ilgili açıklamada bulundu. Trump "O (Zelenskiy) barışa sahip olabilir ya da ülkesini kaybetmeden önce bir 3 yıl daha savaşabilir." şeklinde konuştu.

Donald Trump, Zelenskiy'nin Ukrayna'nın Kırım'ı Rus toprağı olarak kabul etmeyeceğine dair açıklamasına atıfta bulunarak, bu açıklamanın Rusya ile süren barış görüşmelerine zarar vereceğini dile getirdi.

Trump, kimsenin Zelenskiy'den Kırım'ın ilhakının tanınması gibi bir istekte bulunmadığını belirtirken, Ukrayna'nın Kırım'ın 11 sene önce kaybedilmesine neden sessiz kaldığını sordu.

Trump barışa yaklaşmaya yakın olduklarını işaret ederek "Anlaşmaya çok yakınız, ancak "oynayacak kartı olmayan" adam artık bu işi nihayete erdirmeli." dedi.

Kremlin'den yapılan açıklamada ise, Donald Trump'ın ateşkes için bir tarih belirlemediği, Rusya'nın böyle bir tarih belirlemeyi doğru bulmadığı ifade edildi.