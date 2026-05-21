        Haberler Dünya ABD Başkanı Trump: "Belki İsrail'de başbakanlığa aday olabilirim" | Dış Haberler

        ABD Başkanı Trump: "Belki İsrail'de başbakanlığa aday olabilirim"

        ABD Başkanı Donald Trump, İsrail'de yüzde 99 desteği olduğunu öne sürerek, "Belki İsrail'de Başbakanlığa aday olabilirim." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21 Mayıs 2026 - 13:42 Güncelleme:
        Trump: "Belki İsrail'de başbakanlığa aday olabilirim"

        Trump, dün İran gündemine ilişkin basın mensuplarına açıklamada bulundu.

        ​​​​​​​"Şu anda İsrail'de yüzde 99'dayım. Başbakanlığa aday olabilirim." ifadelerini kullanan Trump, "Belki bunu (ABD Başkanlığı) yaptıktan sonra, İsrail’e gider ve Başbakanlığa aday olurum." dedi.

        Trump, bir ankete göre İsrail’deki desteğinin "yüzde 99" olduğunu savundu.

        Associated Press (AP) ile NORC Halkla İlişkiler Araştırma Merkezinin 14-18 Mayıs tarihlerinde yaptığı anket, ABD'de Trump'ın genel onay oranının yüzde 37 olduğunu göstermişti. Anket sonuçları, neredeyse tüm Demokratların Trump'ın başkanlık performansını onaylamadığını ortaya koymuştu.​​​

        ÖNERİLEN VİDEO

        Nedir Ne Değildir? - 19 Mayıs 2026 (ABD Tekrar Saldırırsa İran Nasıl Misilleme Yapar?)

        81 Gündür dünyanın gündemi İran. ABD Başkanı yine blöf mü yapıyor? İran'ın dini lideri ne demek istedi? Teklifler daha ne kadar değişecek? Bölgesel savaş mı geliyor? Taraflar tekrar savaşa mı dönüyor? İsrail'de savaş hazırlığı arttı mı? Füze mi, vekil güçler mi, enerji mi? ABD tekrar saldırırsa İran...
