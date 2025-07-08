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        Haberler Dünya ABD Başkanı Trump duyurdu: Son tarih 1 Ağustos | Dış Haberler

        ABD Başkanı Trump duyurdu: Son tarih 1 Ağustos

        ABD Başkanı Donald Trump, ülkelere gönderdiği tarife mektuplarında belirtilen oranların 1 Ağustos itibarıyla uygulanacağını bildirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.07.2025 - 19:03 Güncelleme: 08.07.2025 - 19:03
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        Trump: Son tarih 1 Ağustos
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        ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social hesabından konuya ilişkin paylaşımda bulundu.

        Paylaşımında tarife mektuplarına işaret eden Trump, "Dün çeşitli ülkelere gönderilen mektupların yanı sıra, bugün, yarın ve gelecek birkaç günde gönderilecek mektuplara göre, gümrük vergileri 1 Ağustos 2025'te ödenmeye başlanacaktır. Bu tarihte herhangi bir değişiklik olmamıştır ve olmayacaktır." ifadesini kullandı.

        Trump, başka bir deyişle "paranın 1 Ağustos itibarıyla tahsil edileceğini" belirterek, hiçbir uzatma verilmeyeceğini bildirdi.

        ABD Başkanı Trump, dün sosyal medya hesabından Tunus, Güney Kore, Malezya, Kazakistan, Japonya, Güney Afrika, Bosna Hersek, Endonezya, Sırbistan, Bangladeş, Tayland, Kamboçya, Myanmar ve Laos olmak üzere 14 ülkeye yönelik gümrük vergisi oranlarını içeren tarife mektuplarını paylaşmıştı.

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