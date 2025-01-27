Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya ABD Başkanı Trump, İngiltere Başbakanı Starmer'la telefonda görüştü - Dünya haberleri | Dış Haberler

        ABD Başkanı Trump, İngiltere Başbakanı Starmer'la telefonda görüştü

        ABD Başkanı Donald Trump ve İngiltere Başbakanı Keir Starmer, yaptıkları telefon görüşmesinde Orta Doğu'nun güvenliği için birlikte çalışmanın önemini ele aldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.01.2025 - 00:14 Güncelleme: 27.01.2025 - 00:14
        ABONE OL
        ABONE OL
        Trump, İngiltere Başbakanı ile görüştü
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        İngiltere Başbakanlık Ofisi 10 Numara'dan yapılan açıklamaya göre Trump ve Starmer bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

        Görüşmede Trump, 26 Aralık'ta kardeşini kaybeden Starmer'a başsağlığı dilerken Starmer da Trump'ı yemin ederek başkanlık görevine başlamasından dolayı tebrik etti.

        Starmer, Trump'a Gazze'de ateşkes ve esirlerin salıverilmesi için gösterdiği çabadan dolayı teşekkür etti.

        Görüşmede Orta Doğu'nun güvenliği için birlikte çalışmanın önemi de ele alınırken ikili ticaret ve ekonomi de masaya yatırıldı.

        Starmer, büyümeyi desteklemek için yapılan ve azaltılan düzenlemeler konusunda da Trump'a bilgi verdi.

        Trump, İngiltere Kraliyet Ailesine duyduğu sevgiyi ve ABD-İngiltere ilişkilerine verdiği önemin altını çizerken iki lider yakın zamanda bir araya gelme konusunda mutabakata vardı.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir, temsilidir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #HABER
        #trump
        Günün Önemli Manşetleri