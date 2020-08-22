İHA

ABD Başkanı Donald Trump’ın, 71 yaşındaki kardeşi Robert Trump, Cuma günü hayatını kaybetmişti. Robert Trump için Beyaz Saray’da cenaze töreni düzenlendi. Doğu Odası’nda düzenlenen törene, First Lady Melania Ttump’ın yanı sıra milletvekilleri, bakanlar ve çok sayıda davetli katıldı.

TÖRENDE ÜZGÜN OLDUĞU GÖRÜLDÜ

İHA'da yer alan habere göre Başkan Trump’ın üzgün olduğu görülen törende, Trump’a destek eşinden geldi. Başkan Trump ve eşi Melania, Robert Trump’ın tabutuna cenaze aracına kadar eşlik etti.

57 YIL SONRA BEYAZ SARAY'DA BİR İLK

Robert Trump için düzenlenen cenaze töreni 1963 yılında öldürülen ABD Başkanı John F. Kenendy ‘nin ardından Beyaz Saray’da düzenlenen ilk cenaze töreni oldu.