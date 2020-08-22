Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerDünyaAmerika
ABONE OL

ABD Başkanı Trump kardeşini böyle uğurladı!

ABD Başkanı Donald Trump’ın Cuma günü vefat eden kardeşi Robert Trump için cenaze töreni düzenlendi. Robert için düzenlenen cenaze töreni 1963 yılında öldürülen ABD Başkanı John F. Kenendy ‘nin ardından Beyaz Saray’da düzenlenen ilk cenaze töreni oldu

Trump'ın kardeşi toprağa verildi
İHA

ABD Başkanı Donald Trump’ın, 71 yaşındaki kardeşi Robert Trump, Cuma günü hayatını kaybetmişti. Robert Trump için Beyaz Saray’da cenaze töreni düzenlendi. Doğu Odası’nda düzenlenen törene, First Lady Melania Ttump’ın yanı sıra milletvekilleri, bakanlar ve çok sayıda davetli katıldı.

TÖRENDE ÜZGÜN OLDUĞU GÖRÜLDÜ

İHA'da yer alan habere göre Başkan Trump’ın üzgün olduğu görülen törende, Trump’a destek eşinden geldi. Başkan Trump ve eşi Melania, Robert Trump’ın tabutuna cenaze aracına kadar eşlik etti.

57 YIL SONRA BEYAZ SARAY'DA BİR İLK

Robert Trump için düzenlenen cenaze töreni 1963 yılında öldürülen ABD Başkanı John F. Kenendy ‘nin ardından Beyaz Saray’da düzenlenen ilk cenaze töreni oldu.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Rusya'da zehirlendiğinden şüphelenilen Navalnıy Almanya’daki bir hastaneye nakledildi
DÜNYARusya'da zehirlendiğinden şüphelenilen Navalnıy ...
Mali'de binlerce kişi muhalefetin çağrısıyla meydanları doldurdu
DÜNYAMali'de binlerce kişi muhalefetin çağrısıyla ...
Karadeniz'de doğalgaz keşfi dış basında!
DÜNYAKaradeniz'de doğalgaz keşfi dünya basınında!
CNN: Vuhanlı yetkililer koronavirüsü haftalarca Pekin'den gizledi
DÜNYACNN: Vuhanlı yetkililer koronavirüsü haftalarca ...
Washington'da Türk şerif!
DÜNYAWashington'da Türk şerif!
İsrail Gazze'de Hamas hedeflerini vurdu
DÜNYAİsrail Gazze'de Hamas'ı vurdu
ABD Posta Servisi Başkanı'ndan "oy pusulaları zamanında gidecek" sözü
DÜNYAABD Posta Servisi Başkanı'ndan seçim sözü!
Dışişleri Bakanlığı'ndan Yunanistan'ın "Kariye Camii" açıklamasına cevap!
DÜNYAYunanistan'ın Kariye Camii açıklamasına cevap!
AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Berger, Türkiye'nin doğalgaz rezervi keşfini değerlendirdi
DÜNYAAB'li yetkiliden doğalgaz rezervi keşfine yorum!
Türkiye'nin Karadeniz'deki gaz keşfi KKTC'de sevinçle karşılandı
DÜNYAKaradeniz'deki gaz keşfi KKTC'de sevinçle karşılandı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X