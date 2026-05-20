ABD Başkanı Trump'tan Suriye Cumhurbaşkanı Şara'ya parfüm hediyesi

ABD Başkanı Donald Trump, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'ya hediye olarak parfüm gönderdi.

İki liderin aylar önce Beyaz Saray'da gerçekleşen görüşmesinde Trump, Şara'ya parfüm sıkıp, hediye etmişti. Bunun üzere Trump, Şara'ya iki yeni şişe parfümü daha hediye olarak gönderdi.

Some meetings leave an impression; ours apparently left a fragrance.

Thank you, Mr. President @realDonaldTrump, for your generosity and for topping up this precious gift. May the spirit of that meeting continue to shape a stronger relationship between Syria and the United States. pic.twitter.com/4rVXeYt8zs — أحمد الشرع (@AH_AlSharaa) May 19, 2026

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Suriye lideri Şara, şu ifadeleri kullandı:

"Bazı görüşmeler iz bırakır; bizimki ise anlaşılan hoş bir koku bıraktı. Sayın Başkan Donald Trump, cömertliğiniz ve bu değerli hediyeyi yenilediğiniz için teşekkür ederim. O görüşmenin ruhu, Suriye ve ABD arasındaki daha ilişkiyi daha da güçlendirmeye devam etsin"

Trump'ın Şara'ya gönderdiği notta ise şu ifadelerin yer aldığı görüldü:

"Ahmed, sana bu harika parfümü verirken çektiğimiz fotoğraftan herkes bahsediyor. Tükenirse diye sana biraz daha gönderdim"