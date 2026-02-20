ABD'de büyüme beklentinin altında

ABD ekonomisi, 2025'in dördüncü çeyreğinde yıllıklandırılmış olarak yüzde 1.4 ile yüzde 2.8'lik beklentinin altında büyüdü.

Ülke ekonomisi, geçen yılın ilk çeyreğinde yüzde 0,6 daralmış, ikinci çeyreğinde yüzde 3,8 ve üçüncü çeyreğinde yüzde 4,4 büyümüştü.

ABD Ticaret Bakanlığı verilerine göre rekor uzunlukta hükümet kapanmasının yaşandığı çeyrekte tüketici harcamaları daha yavaş artarken, kamu harcamaları sert şekilde geriledi. Bakanlık, hükümet kapanmasının büyümeden yaklaşık 1 puan götürdüğünü tahmin ederken, kesin etkinin “nicel olarak ölçülemediğini” belirtti.

ABD ekonomisi 2025 yılının tamamında yüzde 2.2 büyürken, bu oran 2024’te kaydedilen yüzde 2.8’lik büyümenin altında gerçekleşti.

Manşet büyüme verisinin zayıf görünmesine rağmen, iç talep göstergeleri görece güçlü seyretti. Fed’in yakından izlediği “özel yerli alıcılara yapılan nihai satışlar” çeyrekte yüzde 2.4 artarak güçlü iç talebe işaret etti.