ABD'de Cumhuriyetçi Senatör Cotton, Arkansas topçu tugayının Orta Doğu'ya konuşlanacağını belirtti

Cotton, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından, Arkansas eyaletine bağlı 142. Topçu Tugayı personelinin Orta Doğu'ya konuşlandırılmasına ilişkin açıklama yaptı.

Arkansas halkının söz konusu personelin hizmetlerinden dolayı minnettar olduğunu belirten Cotton, "Bugün, Arkansas'ın 142. Saha Topçu Tugayı'na mensup cesur erkek ve kadınlar, Orta Doğu'ya doğru yola çıkıyor." ifadesini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump, dün Beyaz Saray’da düzenlediği basın toplantısında, ABD doğu saatiyle salı akşamı 20.00'ye kadar İran 'la bir anlaşmaya varmış olmayı umduğunu belirtmiş, anlaşma sağlanmaması durumuna ilişkin ise "Bütün ülke ( İran ) tek bir gecede yok edilebilir ve o gece yarın gece olabilir." ifadesini kullanmıştı.