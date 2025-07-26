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        ABD'de doğumla vatandaşlık kararı: 3. kez engellendi

        ABD'de federal yargıç, ABD Başkanı Donald Trump'ın doğum yoluyla vatandaşlık hakkını sınırlamayı amaçlayan başkanlık emrini engelledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.07.2025 - 01:10 Güncelleme: 26.07.2025 - 01:12
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        ABD'de doğumla vatandaşlık kararı
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        ABD'de federal yargıç, ABD Başkanı Donald Trump'ın doğum yoluyla vatandaşlık hakkını sınırlamayı amaçlayan başkanlık emrini üçüncü kez engelleyen bir karara imza attı.

        ABD Bölge Mahkemesi Yargıcı Leo Sorokin, Trump'ın söz konusu başkanlık emrine yönelik kararını açıkladı.

        Sorokin, üçüncü kez Trump'ın söz konusu kararının engellemesi yönünde karar verdi.

        ABD Başkanı Trump, yemin töreninin yapıldığı 20 Ocak'ta, ülkede doğan çocukların otomatik vatandaşlık almasını sağlayan düzenlemeyi kaldıran başkanlık kararnamesini imzalamıştı.

        Kararnamede, ülkede kaçak şekilde bulunan bir anneden ABD'de doğan bir çocuğun, babası vatandaş veya yeşil kart sahibi olmadığı takdirde doğum hakkıyla vatandaşlık garantisi alamaması öngörülüyor.

        Kararnameye karşı 21 Ocak'ta 22 eyaletin başsavcısı dava açmıştı. Ülkede birçok federal yargıç Trump'ın söz konusu kararının "anayasaya aykırı" olduğu yönünde karara imza atmıştı.

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