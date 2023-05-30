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ABD'de Florida'nın Hollywood bölgesinde sahil yakınlarında silahlı saldırı: Çok sayıda kişi yaralandı!

ABD'nin Florida eyaletinde Hollywood bölgesinde sahil yakınlarında silahlı saldırı meydana geldi. Saldırıda 9 kişi yaralandı

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AA / HABERTURK.COM
  • ABD'de Florida'nın Hollywood bölgesinde sahil yakınlarında silahlı saldırı: Çok sayıda kişi yaralandı!

    ABD'de dün kutlanan Anma Günü'nde Florida’nın Hollywood bölgesinde akşam saatlerinde meydana gelen silahlı saldırıda 9 kişi yaralandı.

     

     
  • ABD'de Florida'nın Hollywood bölgesinde sahil yakınlarında silahlı saldırı: Çok sayıda kişi yaralandı!

    Florida polisi sözcüsü Deanna Bettineschi, basına yaptığı açıklamada, yaralıların çoğunun bölgedeki çocuk hastanesine sevk edildiğini söyledi.

     

     
  • ABD'de Florida'nın Hollywood bölgesinde sahil yakınlarında silahlı saldırı: Çok sayıda kişi yaralandı!

    Silahlı saldırıda yaralananlardan 4'ünün 1 ila 17 yaşlarında olduğunu belirten Bettineschi, yaralılardan birinin dün ameliyata alındığını açıkladı.

     

     
  • ABD'de Florida'nın Hollywood bölgesinde sahil yakınlarında silahlı saldırı: Çok sayıda kişi yaralandı!

    Bettineschi, saldırının yerel saatle 18.00 sularında başladığını, en az bir silah kullanıldığını ve bir kişinin gözaltına alındığını kaydetti.

     

     
  • ABD'de Florida'nın Hollywood bölgesinde sahil yakınlarında silahlı saldırı: Çok sayıda kişi yaralandı!

    Polis, diğer şüphelileri aramaya devam ederken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

     

     
  • ABD'de Florida'nın Hollywood bölgesinde sahil yakınlarında silahlı saldırı: Çok sayıda kişi yaralandı!

    Yaralıların kaldırıldığı hastanenin sözcüsü Yanet Obarrio Sanchez tüm yaralıların stabil durumda olduğunu bildirdi.

     

     
  • ABD'de Florida'nın Hollywood bölgesinde sahil yakınlarında silahlı saldırı: Çok sayıda kişi yaralandı!

    SALDIRI ANMA GÜNÜNDE MEYDANA GELDİ

    Silahlı saldırı, Hollywood’un Oceanfront yürüyüş yolunda meydana geldi.​​​​​​​

     

     
  • ABD'de Florida'nın Hollywood bölgesinde sahil yakınlarında silahlı saldırı: Çok sayıda kişi yaralandı!

    Söz konusu bölge Anma Günü’nde normalin üstünde ziyaretçi alıyor.
  • ABD'de Florida'nın Hollywood bölgesinde sahil yakınlarında silahlı saldırı: Çok sayıda kişi yaralandı!
  • ABD'de Florida'nın Hollywood bölgesinde sahil yakınlarında silahlı saldırı: Çok sayıda kişi yaralandı!
  • ABD'de Florida'nın Hollywood bölgesinde sahil yakınlarında silahlı saldırı: Çok sayıda kişi yaralandı!

*Haberin görselleri AA ve Associated Press tarafından servis edilmiştir.

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