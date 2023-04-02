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ABD'de hortum felaketi: Çok sayıda kişi hayatını kaybetti!

ABD'nin Arkansas, Mississippi, Iowa, Tennessee, Illinois ve Wisconsin başta olmak üzere 8 eyaletinde etkili olan hortumlarda 26 kişi hayatını kaybetti.

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AA / HABERTURK.COM
  • ABD'de hortum felaketi: Çok sayıda kişi hayatını kaybetti!

    ABD'nin ortabatı ve güney eyaletlerini etkileyen hortumlarda şu ana kadar 26 kişi yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı.

     

     
  • ABD'de hortum felaketi: Çok sayıda kişi hayatını kaybetti!

    Ulusal Meteoroloji Servisi dün gece Arkansas, Mississippi, Iowa, Tennessee, Illinois ve Wisconsin başta olmak üzere 8 eyaleti kapsayan geniş bir alanda son 24 saatte 57'den fazla hortum olayının rapor edildiğini belirtti.

     

     
  • ABD'de hortum felaketi: Çok sayıda kişi hayatını kaybetti!

    Hortumlar nedeniyle Tennessee’de 7, Arkansas’ta 5, Indiana’da 3, Illinois, Mississippi ve Alabama’da da birer kişi olmak üzere toplam 18 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

     

     
  • ABD'de hortum felaketi: Çok sayıda kişi hayatını kaybetti!

    Arkansas Valisi Sarah Huckabee Sanders, şiddetli fırtına uyarıları nedeniyle bölgede acil durum ilan etti.

     

     
  • ABD'de hortum felaketi: Çok sayıda kişi hayatını kaybetti!

    Meteoroloji yetkilileri, Little Rock’da yaşanan hortumun en şiddetli düzeydeki EF3 sınıfında olduğunu, yaklaşık 40 kilometrelik uzunlukta bir yol üzerinde fırtınanın saatte hızının 265 kilometreye kadar ulaştığı bilgisini paylaştı.

     

     
  • ABD'de hortum felaketi: Çok sayıda kişi hayatını kaybetti!

    Hortumların ve şiddetli fırtınaların etkili olduğu bölgelerde ev ve işyerlerinin kullanılamayacak derecede hasar gördüğü, ağaçların ve elektrik direklerinin yıkıldığı kaydedildi.

     

     
  • ABD'de hortum felaketi: Çok sayıda kişi hayatını kaybetti!

    KONSER SALONUNUN ÇATISI ÇÖKTÜ

    ABD'nin Illinois eyaletinde de fırtına nedeniyle yaklaşık 260 kişinin bulunduğu kapalı konser salonunun çatısının çökmesi sonucu bir kişi öldü, onlarca kişi yaralandı.

     

     
  • ABD'de hortum felaketi: Çok sayıda kişi hayatını kaybetti!

    İtfaiye yetkililerince yapılan açıklamada, 28 kişinin hastaneye kaldırıldığı, 5 kişinin ağır yaralandığı bildirildi.

     

     
  • ABD'de hortum felaketi: Çok sayıda kişi hayatını kaybetti!

    Ulusal Hava Durumu Servisi, Tennessee, Kentucky, Alabama, Mississippi, Illinois, Indiana ve Michigan eyaletleri için fırtına uyarısı yaptı.

     

     
  • ABD'de hortum felaketi: Çok sayıda kişi hayatını kaybetti!

    Ülkedeki elektrik kesintilerini takip eden "PowerOutage.US" sitesine göre, 200 binden fazlası Ohio’da olmak üzere, ABD'nin fırtınalardan etkilenen bölgelerinde yaklaşık 530 bin hane elektriksiz kaldı.

     

     
  • ABD'de hortum felaketi: Çok sayıda kişi hayatını kaybetti!

    ABD’nin Mississippi ve Alabama eyaletlerinde 25 Mart’ta meydana gelen hortumlarda 26 kişi hayatını kaybetmişti.
  • ABD'de hortum felaketi: Çok sayıda kişi hayatını kaybetti!

*Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.

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