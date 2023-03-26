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ABD'de hortum ve güçlü gök gürültülü fırtınalar can aldı: 26 kişi hayatını kaybetti!

ABD'nin Mississippi eyaletini vuran hortum ve güçlü gök gürültülü fırtınalar nedeniyle 25 kişi, Alabama'da da 1 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Ulusal Hava Durumu Servisi, afet öncesi, Mississippi'ye doğru ilerleyen kasırga konusunda uyarı paylaşmış, "Hayatınızı korumak için hemen saklanın." ifadesine yer vermişti.

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AA / HABERTURK.COM
  • ABD'de hortum ve güçlü gök gürültülü fırtınalar can aldı: 26 kişi hayatını kaybetti!

    ABD'nin güney eyaletlerinde etkili hortumlar nedeniyle, Mississippi'de 25, Alabama'da 1 kişi hayatını kaybetti. Mississippi Acil Durum Ajansı, 1 gün içinde meydana gelen 10'dan fazla hortumun kasabaları yerle bir ettiğini, eyaletteki ölü sayısının 25'e yükseldiğini açıkladı.

     

     

     
  • ABD'de hortum ve güçlü gök gürültülü fırtınalar can aldı: 26 kişi hayatını kaybetti!

    Ajansın internet sayfasındaki duyuruda, "Mississippi, 24 Mart 2023'te bir gecede eyaleti kasıp kavuran yıkıcı ve ölümcül kasırgalarla mücadeleye devam ediyor. Şu anda ölü sayısı 25'e yükseldi ve düzinelerce kişi yaralandı.'' ifadelerine yer verdi.

     

     
  • ABD'de hortum ve güçlü gök gürültülü fırtınalar can aldı: 26 kişi hayatını kaybetti!

    Hortumların etkili olduğu Alabama eyaletinde de Morgan İlçe Acil Durum Yönetimi Ofisinden, 1 kişinin hayatını kaybettiği açıklaması yapıldı.

     

     
  • ABD'de hortum ve güçlü gök gürültülü fırtınalar can aldı: 26 kişi hayatını kaybetti!

    Hortumların Mississippi'de en fazla yıkıma yol açtığı Rolling Fork kasabasındaki görüntüler, doğal afetin şiddetini ortaya koydu.

     

     
  • ABD'de hortum ve güçlü gök gürültülü fırtınalar can aldı: 26 kişi hayatını kaybetti!

    Yaklaşık 2 bin nüfusa sahip kasabada neredeyse hortumlardan hasar görmeyen binanın kalmadığı, onlarca yıllık ağaçların kökleriyle birlikte yerinden sökülmüş olduğu görüldü. Aralarında tırlarında bulunduğu birçok aracın hortumun şiddetiyle devrildiği, ağaçların ve binalardan kopan parçaların altında kaldığı tespit edildi.

     

     
  • ABD'de hortum ve güçlü gök gürültülü fırtınalar can aldı: 26 kişi hayatını kaybetti!

    "EV ÜSTÜMÜZDE PARÇALANDI"

    Hortumun tamamen harabeye çevirdiği bölge sakinlerinden Samy Jackson, akşam vakti evine ulaştığı sırada şiddetli bir fırtınaya yakalandıklarını, evleri hortumun etkisiyle parçalanmaya başlayınca bir şilteyi kendilerine siper ettiklerini, ancak o anda yaşanan bir patlamayla duvara doğru savrulduklarını anlattı. Jackson, "Enkaz üzerimize geliyordu. Sonra hortum evi kaldırdı ve tekrar yere fırlattı. Ev üstümüzde parçalandı ve biz enkazın altında mahsur kaldık." ifadelerini kullandı.

     

     
  • ABD'de hortum ve güçlü gök gürültülü fırtınalar can aldı: 26 kişi hayatını kaybetti!

    Kendi imkanlarıyla enkazın altından çıktığını ardından torununu ve kızını da kurtardığını belirten Jackson, "Ben hayattayım ama birçok insanı kaybettik. Maddi şeyler benim için önemli değil. Tanrı'ya şükrediyorum." dedi.

     

     
  • ABD'de hortum ve güçlü gök gürültülü fırtınalar can aldı: 26 kişi hayatını kaybetti!
  • ABD'de hortum ve güçlü gök gürültülü fırtınalar can aldı: 26 kişi hayatını kaybetti!

*Haberin görselleri Associated Press ve AA tarafından servis edilmiştir.

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