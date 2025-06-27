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        Haberler Dünya ABD'de 'İran' tartışması sürüyor: "Trump yanılıyor, nükleer tesisler yok edilemedi" | Dış Haberler

        ABD'de 'İran' tartışması sürüyor: "Trump yanılıyor, nükleer tesisler yok edilemedi"

        ABD Başkanı Donald Trump ve New York Times, CNN gibi medya kuruluşları arasında gerginlik sürüyor. Trump yönetiminin İran'ın en büyük nükleer tesislerini vurmasının ardından 'operasyonun başarısı' tartışma konusu olurken, NYT istihbarat verilerine dayandırdığı haberine göre Trump'ı yalanlayarak tesislerin yok olmadığını bildirdi.

        Kaynak
        AA / Habertürk
        Giriş: 27.06.2025 - 11:28 Güncelleme: 27.06.2025 - 11:28
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        İddia: Trump yanılıyor, nükleer tesisler yok edilemedi
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        ABD ve İsrail'in İran'daki nükleer tesislere saldırılarının ardından Tahran'ın elinde kalan zenginleştirilmiş uranyum stoklarına yönelik şu ana kadar elde edilen istihbarat bulgularının, Washington yönetiminin konuya ilişkin açıklamalarıyla örtüşmediği öne sürüldü.

        New York Times (NYT) gazetesinin Washington yönetiminden yetkililere ve konuyla ilgili kaynaklara dayandırdığı haberinde, İran'ın nükleer tesislerinde İsrail ve ABD'nin saldırılarının ardından kalan zenginleştirilmiş uranyum stoklarının akıbetine yönelik tartışmalar ele alındı.

        Trump'tan CNN ve New York Times'a tepki
        Trump'tan CNN ve New York Times'a tepki

        İsmi açıklanmayan yetkililer, şu ana kadar stoklara ilişkin toplanan istihbaratın, ABD yönetiminin konuya ilişkin açıklamalarıyla uyuşmadığını dile getirdi.

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        ABD'nin hedef aldığı Natanz nükleer tesisinde uranyum stoklarının tutulduğu düşünülen kısımların "hasar gördüğünü" kaydeden yetkililer, buraların, resmi açıklamaların aksine "yok edilmediğini" belirtti.

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        Bulgulara ilişkin bilgi sahibi kaynaklar, ABD istihbaratının, İran'ın elinde ne kadar zenginleştirilmiş uranyum kaldığına dair henüz kesin sonuca varmadığını iddia etti.

        Saldırılar sonrası İran'ın geriye kalan uranyum stoklarıyla ilgili tartışmalar

        ABD Başkanı Donald Trump, B-2 uçaklarının İran'ın Fordo, Natanz ve İsfahan nükleer tesislerine düzenlediği saldırıların, İran'ın nükleer zenginleştirme tesislerini "tamamen ve bütünüyle yok ettiğini" öne sürmüştü.

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        ABD Başkan Yardımcısı JD Vance de saldırı sonrası "İran'ın zenginleştirilmiş nükleer materyalinin yok edip edilmediğinin belirsizliğini koruduğu" iddialarına karşı, "uranyumun yerinin önemli bir soru olmadığını" söyleyerek, "Amacımız uranyumu gömmekti ve uranyumun gömüldüğünü düşünüyorum." değerlendirmesine bulunmuştu.

        İran lideri Hamaney de ABD saldırılarından ciddi hasar almadıklarını öne sürmüştü.

        Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Mariano Grossi ise ABD'nin İran'daki nükleer tesislere düzenlediği saldırıların ardından Tahran yönetiminin zenginleştirilmiş uranyum stokunun yerinin tespit edilemediğini bildirmişti.

        Öte yandan, CNN'in gündeme getirdiği, ABD'de hazırlanan bir ön istihbarat değerlendirmesinde, ABD'nin İran'ın 3 nükleer tesisine düzenlediği hava saldırılarının, İran'ın nükleer programının temel yapısını yok etmediği, muhtemelen sadece aylarca geriye götürdüğü belirtilmişti.

        Trump yönetimi, raporu haberleştiren medya kuruluşlarına sert eleştiriler yöneltirken, Federal Soruşturma Bürosunun (FBI) sızmayla ilgili inceleme başlattığı açıklanmıştı.

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