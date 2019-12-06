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ABD'de tarım dışı istihdam kasım ayında 266.000 ile 10 ayın en sert artışını gerçekleştirdi ve beklentilerin üzerinde yükseliş kaydetti. Söz konusu ayda sağlık sektöründe istihdam 45 bin, otel ve restoranlarda da aynı şekilde istihdam 45 bin arttı. Kasımda 31 bin beyaz yakalı iş bulurken, üretimdeki istihdam artışı 53 bini buldu.

ABD Çalışma Bakanlığı'nın verilerine göre çalışan ücretleri ise bir önceki aya göre yüzde 0.2 ile artışını sürdürdü. Son 12 ayda ücretler yüzde 3.1 yükseldi. Kasım itibarıyla ABD'de ortalama bir çalışan 28.29 dolar kazanıyor.

Kasımda işsizlik oranı bir önceki aya kıyasla 0.1 puan düşüşle yüzde 3.5'e yani 50 yılın en düşük seviyesine gerileyerek yüzde 3.6 olan beklentilerin altında gerçekleşti. ABD'deki tarım dışı istihdam artışı son 3 ayda 600 bini geçti.