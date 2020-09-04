Reuters

ABD'de bugün açıklanacak Ağustos tarım dışı istihdam verisi hükümetin mali yardım paketinin süresinin dolması nedeniyle istihdamdaki büyümenin büyük ihtimalle ivme kaybettiğini gösterecek. İstihdamdaki artışın yavaşlaması koronavirüs salgını ile resesyona giren ABD ekonomisindeki toparlanma üzerinde tehdit oluşturuyor.

Ağustos döneminde birçok ABD'li şirket çalışanlarını zorunlu izne ayırmaya veya işten çıkarmaya devam ediyordu. İstihdam verisi Beyaz Saray ile Kongre'nin uzlaşıya varamadığı yeni koronavirüs yardım paketi hakkındaki görüşmelerin tekrar başlamasına neden olabileceği gibi başkanlık seçimine iki ay kala partilerin sıkça başvuracağı bir propaganda malzemesi haline de gelebilir.

Reuters anketine katılan ekonomistler tarım dışı istihdamın Ağustos ayında 1.4 milyon artacağını tahmin ediyorlar. Temmuz'da tarım dışı istihdam 1.76 milyon artmış, istihdam artışı Haziran'da 4.79 milyon ile zirve yapmıştı. Reuters anketine katılan ekonomistler Ağustos ayında işsizlik oranının yüzde 10.2'den yüzde 9.8'e gerilemesini bekliyorlar. Bugün açıklanacak veri 3 Kasım'da gerçekleştirilecek başkanlık seçimleri öncesinde açıklanacak son iki istihdam

verisinden birisi.

'CÖMERT' YARDIMLAR YAPILDI

Anketlerde rakibi Joe Biden'ın gerisinde kalan ABD Başkanı Donald Trump, ekonominin son 73 yılın en büyük şokundan sonra ayağa kalktığını gösterebilmek için büyük ihtimalle istihdamda devam eden artışa konuşmalarında birçok defa atıfta bulunacak. Ancak Ağustos'ta beklenen bu istihdam artışına rağmen ABD'deki istihdam seviyesi koronavirüs salgını öncesi seviyenin 11.5 milyon altında yer alacak. İstihdamdaki artışın büyük bölümü salgın nedeniyle izne çıkarıldıktan sonra çalışmaya tekrar başlayanlardan oluşuyor.

Şirketlerin çalışanlarına ödeme yapabilmesi için başlatılan yardım programlarının bir kısmının süresi dolarken diğerlerinin de süresi dolmak üzere. İşsizlik maaşı kapsamında verilen haftalık 600 dolarlık yardımın süresi Temmuz ayında doldu. Ekonomistler Mart ayında salgının yayılmasını kontrol etmek için işletmelerin kapatılmasıyla neredeyse durma noktasına gelen ekonominin hızla toparlanmasında hükümetin başlattığı cömert yardımların etkili olduğunu belirtmişlerdi.