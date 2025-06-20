ABD'de mahkeme, Los Angeles'taki Ulusal Muhafızların kontrolünün Trump'ta kalmasına karar verdi

ABD 9. Temyiz Mahkemesi, Los Angeles'ta göçmenlik protestolarına karşı düzenlenen protestoları bastırmak için gönderilen Ulusal Muhafızların kontrolünün Eyalet Valiliğine geri verilmesine yönelik Bölge Mahkemesinin verdiği talimatı ele aldı.

Temyiz Mahkemesi'nin üç yargıçlı heyetinin oy birliğiyle aldığı kararda, Trump'ın muhafızların kontrolünü federalleştirirken yetkisini yasal olarak kullanmış olduğu sonucuna vardı.

Mahkeme, başkanların bir eyaletin muhafız birliğinin kontrolünü alma konusunda sınırsız bir yetkiye sahip olmamasına rağmen Trump yönetiminin, bu konuda protestocuların şiddet eylemlerinin gerekçe göstererek yeterli kanıt sunduğunu belirtti.

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Protestocuların federal binalara zarar verdiğinin ve en az bir federal binanın kapatılmasına neden olduğunun gözlemlendiğini aktaran mahkeme, federal hükümetin bu gibi olayları önleme konusundaki çıkarının önemli olduğunu vurguladı.

Mahkeme ayrıca, federal hükümet yasalarının gerektirdiği şekilde Ulusal Muhafızları federalleştirmeden önce California Valisi Gavin Newsom'ı bilgilendirmemiş olsa bile Newsom'ın başkanın emrini veto etme yetkisi olmadığına karar verdi.