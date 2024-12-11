ABD'de mortgage faizi düşüşünü sürdürdü

Mortgage Bankalar Birliği (MBA), 6 Aralık ile sona eren haftaya ilişkin mortgage verilerini açıkladı.

Buna göre, mortgage başvuruları geçen hafta önceki haftaya kıyasla yüzde 5,4 arttı.

Bu dönemde konut satın almaya yönelik başvurular yüzde 4 gerilerken, yeniden finansman başvuruları yüzde 27 yükseldi.

Ülkede 30 yıl vadeli mortgage için ortalama faiz oranı, geçen hafta yüzde 6,69'dan 6,67'ye indi.

Kan, mortgage başvurularındaki artışta yeniden finansman başvurularındaki yükselişin etkili olduğunu kaydederek, daha yüksek faiz oranlarına sahip borçluların ödemelerini düşürme şansına göre hareket ettiğini aktardı.

Kan, satın almaya yönelik mortgage başvurularının da nispeten güçlü kalmaya devam ettiğini belirterek, satın almaların düşen faiz oranlarının yanı sıra devam eden konut talebi ve stokuyla desteklenmeye devam ettiği değerlendirmesinde bulundu.