ABD'de mortgage faizleri Kasım 2023'ten bu yana en yüksek seviyede - Emlak Haberleri

ABD'de mortgage faizleri Kasım 2023'ten bu yana en yüksek seviyede - Emlak Haberleri

ABD'de mortgage faizleri Kasım 2023'ten bu yana en yüksek seviyede ABD'de 30 yıl vadeli mortgage (konut kredisi) için ortalama faiz oranı yüzde 7,24'e çıkarken, geçen yıl kasım ayından bu yana en yüksek seviyesini gördü

Anadolu Ajansı Giriş: 24.04.2024 - 16:25 Güncelleme: 24.04.2024 - 16:25 facebook

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