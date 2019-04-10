- SON DAKİKA
- GÜNDEM
- EKONOMİ
- SPOR
- CANLI SKOR
- SÜPER LİG
- TFF 1.LİG
- BASKETBOL
- NBA
- İDDAA
- HT SPOR ARENA
- TAKIMLAR
- KATEGORİLER
- MAGAZİN
- KADIN
- SAĞLIK
- YAZARLAR
Amerikan basınında yer alan habere göre, rüşvet skandalı nedeniyle devam eden davada yargılanan 16 kişi hakkındaki ithamlara, "kara para aklama" suçlaması da eklendi.
Söz konusu 16 kişi arasında, kızlarının Güney California Üniversitesine kabul edilmesi için 500 bin dolar rüşvet vermekle suçlanan Hollywood yıldızı Lori Loughlin ve moda tasarımcısı eşi Mossimo Giannulli de bulunuyor.
ÜNİVERSİTELERDE RÜŞVET SKANDALI
Boston eyaletindeki federal savcılar, geçen ay, 2011-2019 döneminde çocuklarının Yale, Georgetown, Stanford ve Güney California Üniversitesi gibi okullara kabul edilmesi için bir danışmanlık firmasına toplam 25 milyon dolar ödeme yaptıkları gerekçesiyle aralarında Hollywood yıldızları ve iş insanlarının da bulunduğu 50 kişiye dava açmıştı.
Ailelerin ödemeleriyle okul koçlarına rüşvet veren danışmanlık şirketinin, aslında sporcu olmayan öğrencilere sahte profiller hazırlayarak onların okullara sporcu kadrosundan girmelerini sağladığı, ayrıca, üniversiteye giriş sınavını yapan yöneticilere de rüşvet vererek, öğrencilerin yerine başka kişileri soktuğu belirtilmişti.
Aralarında ünlü oyuncu Felicity Huffman'ın da bulunduğu birçok aile, dün, haklarındaki suçlamaları kabul edeceklerini açıklamıştı.
SESSİZLİĞİNİ BOZDU
18 yaşındaki kızı Sofia'nın okula kabul edilmesi için sınav puanını yükseltme karşılığında 15 bin dolar rüşvet verdiği gerekçesiyle geçen ay tutuklanan ve 250 bin dolar kefalet ödeyerek serbest bırakılan 56 yaşındaki Desperate Housewives (Umutsuz Ev Kadınları) dizisi oyuncusu Felicity Huffman sessizliğini bozdu.
Shameless dizisinin başrol oyuncusu William H. Macy ile evli olan Huffman,
"Suçumu tamame kabul ediyorum, büyük bir pişmanlık duyuyorum ve yaptığımdan utanıyorum. Eylemlerimin tüm sorumluluğunu kabul ediyorum ve sonuçlarını da kabulleneceğim. Kızımın, ailemin, arkadaşlarımın, çalışma arkadaşlarımın ve eğitim camiasının acı çekmesine neden olduğum için utanıyorum. Onlardan özür dilemek istiyorum, özellikle üniversiteye girmek için her gün çok çalışan öğrencilerden ve çocuklarını desteklemek için büyük fedakarlık yapan ailelerinden özür dilemek istiyorum ve bunu dürüstçe istiyorum." dedi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.