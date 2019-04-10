Amerikan basınında yer alan habere göre, rüşvet skandalı nedeniyle devam eden davada yargılanan 16 kişi hakkındaki ithamlara, "kara para aklama" suçlaması da eklendi.

Söz konusu 16 kişi arasında, kızlarının Güney California Üniversitesine kabul edilmesi için 500 bin dolar rüşvet vermekle suçlanan Hollywood yıldızı Lori Loughlin ve moda tasarımcısı eşi Mossimo Giannulli de bulunuyor.

ÜNİVERSİTELERDE RÜŞVET SKANDALI

Boston eyaletindeki federal savcılar, geçen ay, 2011-2019 döneminde çocuklarının Yale, Georgetown, Stanford ve Güney California Üniversitesi gibi okullara kabul edilmesi için bir danışmanlık firmasına toplam 25 milyon dolar ödeme yaptıkları gerekçesiyle aralarında Hollywood yıldızları ve iş insanlarının da bulunduğu 50 kişiye dava açmıştı.

Ailelerin ödemeleriyle okul koçlarına rüşvet veren danışmanlık şirketinin, aslında sporcu olmayan öğrencilere sahte profiller hazırlayarak onların okullara sporcu kadrosundan girmelerini sağladığı, ayrıca, üniversiteye giriş sınavını yapan yöneticilere de rüşvet vererek, öğrencilerin yerine başka kişileri soktuğu belirtilmişti.

Aralarında ünlü oyuncu Felicity Huffman'ın da bulunduğu birçok aile, dün, haklarındaki suçlamaları kabul edeceklerini açıklamıştı.

SESSİZLİĞİNİ BOZDU

18 yaşındaki kızı Sofia'nın okula kabul edilmesi için sınav puanını yükseltme karşılığında 15 bin dolar rüşvet verdiği gerekçesiyle geçen ay tutuklanan ve 250 bin dolar kefalet ödeyerek serbest bırakılan 56 yaşındaki Desperate Housewives (Umutsuz Ev Kadınları) dizisi oyuncusu Felicity Huffman sessizliğini bozdu.

Shameless dizisinin başrol oyuncusu William H. Macy ile evli olan Huffman,

"Suçumu tamame kabul ediyorum, büyük bir pişmanlık duyuyorum ve yaptığımdan utanıyorum. Eylemlerimin tüm sorumluluğunu kabul ediyorum ve sonuçlarını da kabulleneceğim. Kızımın, ailemin, arkadaşlarımın, çalışma arkadaşlarımın ve eğitim camiasının acı çekmesine neden olduğum için utanıyorum. Onlardan özür dilemek istiyorum, özellikle üniversiteye girmek için her gün çok çalışan öğrencilerden ve çocuklarını desteklemek için büyük fedakarlık yapan ailelerinden özür dilemek istiyorum ve bunu dürüstçe istiyorum." dedi.