        ABD'den 250. yıla özel 'Trump'lı pasaport

        ABD'den 250. yıla özel 'Trump'lı pasaport

        ABD Dışişleri Bakanlığı, ülkenin 250. yılı anısına sınırlı sayıda özel tasarım pasaport basılacağını ve bu pasaportlarda Başkan Donald Trump'ın görselinin yer alacağını teyit etti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29 Nisan 2026 - 06:56 Güncelleme:
        ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tommy Pigott, Anadolu Ajansı'na yaptığı açıklamada, Fox News tarafından gündeme taşınan ülkenin 250. yılına özel pasaportlarla ilgili haberi doğruladı.

        Sözcü, sınırlı sayıda özel tasarım pasaport basılacağı ve bu tasarımda Başkan Trump'ın görselinin yer alacağı bilgisini içeren haberi teyit etti.

        Sözcü Pigott, açıklamasında, "ABD'nin temmuz ayında 250. yıl dönümünü kutlaması vesilesiyle, Dışişleri Bakanlığı bu tarihi olayı anmak için sınırlı sayıda özel tasarımlı ABD pasaportu basmaya hazırlanıyor." ifadesini kullandı.

        Fox News'ın haberinde, önerilen yeni tasarımın iç kapağında Trump'ın portresinin yer aldığı 25 bin adetlik sınırlı sayıda pasaportun basılacağı belirtildi.

        Söz konusu özel tasarım pasaportların basılması durumunda, "ABD tarihinde ilk kez hayattaki bir başkanın bir seyahat belgesinde görselinin yer alacağı" kaydedildi.

        Bugün Ne Oldu? 28 Nisan 2026'nın haberleri: BAE, OPEC'ten ayrılıyor, TCMB Başkanı Karahan'dan enflasyon açıklaması, FB seçim tarihini açıkladı

        Günün öne çıkan haberlerini Helin Genç "Bugün Ne Oldu?"da anlatıyor... BAE, OPEC'TEN AYRILIYORBirleşik Arap Emirlikleri, 1 Mayıs itibariyle petrol ihraç eden ülkeler örgütü yani OPEC'ten ayrılacağını duyurdu. Biliyorsunuz, ABD ve İsrail'in saldırılarıyla başlayan savaşta İran, Hürmüz Boğazı'nı kapat...
        Silahlı saldırı: Avukat öldü, kardeşi yaralandı
        Paris'te tarihi gece!
        Feci yangın! Baba öldü, oğlu entübe
        Bakan Bayraktar'dan açıklamalar
        Musk: Hepimizi öldürebilir de!
        Madenciler eylemi sonlandırma kararı aldı
        Fenerbahçeli Ederson PFDK'da!
        Korku ve manzara aynı yerde: Derebaşı Virajları
        F.Bahçe play-off'a müthiş başladı!
        Akıl almaz kaza! Okul servisi uçtu: 1 yaralı
        Donald Trump, Kral Charles'ı resmi törenle karşıladı
        İran medyası: 52 İran gemisi abluka hattından geçti
        Zelenskiy'den İsrail'e tepki
        'Leyen'in açıklamaları talihsiz'
        Atlas'ın ailesini tehdit davasında dehşet ifade!
        Okan Buruk'un üç gollük derbi formülü!
        Fenerbahçe seçim tarihini açıkladı!
        Gülistan Doku soruşturmasında o mesajlar dosyada!
        12 yıllık evlilik sona erdi
        Ödev doksan, fikir noksan! Üniversitelerde vekaleten düşünce dönemi!
