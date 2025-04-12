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        Haberler Ekonomi Teknoloji ABD'den iPhone'u zamdan kurtaran karar - Teknoloji Haberleri

        ABD'den iPhone'u zamdan kurtaran karar

        ABD yönetimi, karşılıklı tarife uygulamalarına ilişkin düzenlemeler kapsamında akıllı telefonlar, bilgisayarlar ve çipler gibi bazı teknoloji ürünlerini ek gümrük vergilerinden muaf tuttu. Tarifeler ilk açıklandığı gibi devam etseydi, ABD'deki Apple'ın akılı telefonu iPhone ve diğer elektronik ürünlerin fiyatlarının üç katına çıkması bekleniyordu. Öte yandan, Apple, ABD Başkanı Donald Trump'ın açıkladığı yeni vergilerden etkilenmemek için Hindistan'da üretimi artırmış ve ABD'ye yaklaşık 1.5 milyon adet iPhone getirmişti

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 12.04.2025 - 17:57 Güncelleme: 12.04.2025 - 18:09
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        ABD'den Apple için 'geri vites'
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        ABD'den bazı teknoloji ürünlerin ek gümrük vergileri ile ilgili yeni bir açıklama geldi.

        ABD İç Güvenlik Bakanlığına bağlı ABD Gümrük ve Sınır Koruma Kurumu tarafından yayımlanan düzenlemeye göre, bilgisayarlar, akıllı telefonlar, çipler, çip üretiminde kullanılan makineler, işlemciler, modemler, güneş panelleri gibi ürünler ek tarifelerden muaf tutulacak.

        Söz konusu muafiyet, 5 Nisan itibarıyla ithal edilen veya antrepodan çekilen bu ürünler için geçerli olacak.

        MİLYONLARCA AKILLI TELEFONU ABD'YE GETİRMİŞTİ

        Apple, ABD Başkanı Donald Trump'ın açıkladığı yeni vergilerden etkilenmemek için Hindistan'da üretimi artırarak, ABD'ye 1 milyondan fazla iPhone getirmişti.

        ABD'li teknoloji devi, Hindistan'ın Tamil Nadu eyaletindeki Chennai Havalimanı'nda gümrük işlemlerini 30 saatten 6 saate düşürmek için yerel yetkililerle görüşmesinin ardından geçtiğimiz ay her biri 100 ton kapasiteli 6 kargo uçağı ile ABD'ye iPhone sevk etti. Apple'ın bu hamle ile ABD pazarında stok oluşturmayı hedeflediği belirtildi.

        Apple'ın 600 tonluk sevkiyat ile yaklaşık 1.5 milyon adet iPhone'u ABD'ye getirdiği tahmin ediliyor.

        FİYATI 3 KATINA ÇIKACAKTI

        Tarifeler ilk açıklandığı gibi devam etseydi, şirketlerin oluşacak maliyetleri tüketicilere yansıtması sonucu ABD'deki Apple'ın akılı telefonu iPhone ve diğer elektronik ürünlerin fiyatlarının üç katına çıkması bekleniyordu.

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        Counterpoint Research'e göre, ABD iPhone'lar için en büyük pazar konumunda. Apple geçen yıl akıllı telefon satışlarının yarısından fazlasını kendi ülkesinde gerçekleştirdi.

        Apple'ın ABD'de satışa sunulacak iPhone'larının yüzde 80'inin Çin'de, kalan yüzde 20'sinin ise Hindistan'da üretildiği biliniyor.

        Samsung gibi diğer akıllı telefon devleriyle birlikte Apple, son yıllarda Çin'e aşırı bağımlılıktan kaçınmak için tedarik zincirlerini çeşitlendirmeye çalışıyor.

        YENİ VERGİLERİ 'KURTULUŞ GÜNÜ' OLARAK NİTELENDİRMİŞTİ

        ABD Başkanı Donald Trump, "kurtuluş günü" olarak nitelendirdiği 2 Nisan'da ticaret partnerlerine uygulanacak karşılıklı tarife oranlarını açıklamıştı.

        Temel tarife oranının yüzde 10 olacağını belirten Trump, diğer ülkelerin uyguladığı tarifeler ve tarife dışı engelleri hesaba katarak ülkeye göre değişen gümrük vergisi oranlarını paylaşmıştı.

        Trump, 9 Nisan'da ise Çin hariç diğer ticaret ortakları için ek tarifeleri 90 gün süreyle durdururken, tarifelere misillemeyle yanıt veren Çin için "karşılıklı" tarife oranını yüzde 125'e çıkarmıştı.

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