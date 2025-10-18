Habertürk
        ABD'den ithal ticari araçlara yeni tarife - Otomobil Haberleri

        ABD'den ithal ticari araçlara yeni tarife

        ABD Başkanı Donald Trump, 1 Kasım'dan itibaren ithal edilen orta ve ağır hizmet tipi kamyonlar, bunların parçaları ve otobüslere tarife uygulanmasını öngören bildiriye imza attı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.10.2025 - 09:26 Güncelleme: 18.10.2025 - 09:26
        ABD'den ithal ticari araç tarifesi
        Beyaz Saray'ın internet sitesinde yer alan bildiride, orta ve ağır hizmet araçlarının askeri lojistik, afet müdahalesi, kritik altyapı taşımacılığı gibi alanlarda ulusal güvenlik açısından vazgeçilmez olduğu vurgulandı.

        ABD'nin 1950-1990 yıllarında bu alanda lider olduğu ancak üretimin yurt dışına kayması sonucu ithalat oranının yükseldiğine işaret edilen bildiride, motor, batarya, transmisyon gibi birçok parçada ve otobüs üretiminde yabancı tedarikçilere bağımlılığın arttığı kaydedildi.

        Bildiride, 1 Kasım'dan itibaren ithal edilen orta ve ağır hizmet araçları ile bunların parçalarına yüzde 25, otobüslere de yüzde 10 tarife uygulanacağı belirtildi.

        Söz konusu tarifelerin amaçlarına da yer verilen bildiride, gümrük vergilerinin tedarik zincirlerini güçlendireceği, endüstriyel dayanıklılığı yükselteceği, ABD'deki vasıflı iş gücünü genişleteceği ve ABD'de üretilen orta ve ağır hizmet araçları, bunların parçaları ve otobüslerin pazar payını artıracağı ifade edildi.

        Bildiride, Kanada ve Meksika'dan ithal edilen ve ABD-Meksika-Kanada Anlaşması (USMCA) kapsamında tercihli tarife uygulamasına uygun olan ürünlere, bu gümrük vergilerinin yalnızca ABD dışında üretilen bileşenler için uygulanacağı kaydedildi.

        YÜZDE 4'E YAKIN GÜMRÜK VERGİSİ KESİNTİSİ

        Trump'ın imzaladığı bildiride ayrıca, 2030'a kadar ABD'de monte edilen orta ve ağır hizmet tipi kamyonların toplam değerinin yüzde 3,75'i kadar tarife kesintisi uygulanacağı açıklandı.

        Bildiride, bu kesintinin kamyon motoru üreticileri için de geçerli olacağına işaret edilerek, otomobil üreticilerinin aynı orandaki teşvikten yararlanma süresinin de 2030 yılına uzatıldığı aktarıldı.

