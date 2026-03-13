Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 13.099,14 %-1,41
        DOLAR 44,1900 %0,10
        EURO 50,7803 %-0,18
        GRAM ALTIN 7.263,12 %0,79
        FAİZ 39,82 %1,35
        GÜMÜŞ GRAM 119,81 %0,69
        BITCOIN 72.968,00 %3,97
        GBP/TRY 58,6709 %-0,52
        EUR/USD 1,1479 %-0,29
        BRENT 98,92 %-1,59
        ÇEYREK ALTIN 11.878,04 %0,81
        Haberler Ekonomi İş-Yaşam ABD ekonomisi 2025'in son çeyreğinde yüzde 0,7 büyüdü - İş-Yaşam Haberleri

        ABD ekonomisi 2025'in son çeyreğinde yüzde 0,7 büyüdü

        ABD ekonomisi, 2025'in dördüncü çeyreğinde yüzde 0,7 ile beklentilerin altında büyüdü

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.03.2026 - 16:35 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        ABD büyüme rakamları açıklandı

        ABD Ticaret Bakanlığı, 2025'in ekim-aralık dönemine ait Gayri Safi Yurt İçi Hasıla (GSYH) verisine ilişkin ikinci tahminleri açıkladı.

        Buna göre, ABD'de GSYH geçen yılın son çeyreğinde yıllıklandırılmış olarak yüzde 0,7 arttı.

        Geçen ay yayımlanan öncü verilerde, ABD ekonomisinin 2025'in dördüncü çeyreğinde yüzde 1,4 büyüdüğü öngörülmüştü.

        Ülke ekonomisi, geçen yılın ilk çeyreğinde yüzde 0,6 daralmasının ardından, ikinci çeyrekte yüzde 3,8 ve üçüncü çeyrekte yüzde 4,4 büyümüştü.

        ABD ekonomisi 2025 genelinde ise yüzde 2,1'lik büyüme kaydetti.

        REKLAM

        Büyüme hızında geçen sene önceki yıla kıyasla yavaşlama görülen ekonomi, 2024'te yüzde 2,8'lik büyüme performansı göstermişti.

        Tüketici harcamaları ve yatırımlardaki artışlar, geçen yılın son çeyreğinde reel GSYH'deki büyümeye katkı sağladı. Ancak bu artışlar, kamu harcamaları ve ihracattaki düşüşlerle kısmen dengelendi.

        Geçen yılın dördüncü çeyreğine ilişkin büyüme verisinde yapılan aşağı yönlü revizyonda, ihracat, tüketici harcamaları, kamu harcamaları ve yatırımlara ilişkin aşağı yönlü güncellemeler etkili oldu.

        Büyüme hızının geçen yılın üçüncü çeyreğine kıyasla dördüncü çeyrekte yavaşlamasında ise kamu harcamaları ve ihracattaki düşüşler ile tüketici harcamalarındaki yavaşlama belirleyici oldu. Bu durum, yatırımlardaki hızlanmayla kısmen dengelendi.

        Kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksinde geçen yılın son çeyreğinde kaydedilen artış yüzde 2,9 olarak kaydedildi.

        REKLAM

        Kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi geçen yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 2,8 artmıştı.

        Gıda ve enerji harcamalarının hesaplama dışı tutulduğu çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksindeki artış da aynı dönemde yüzde 2,7 oldu.

        Çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi bir önceki çeyrekte yüzde 2,9 artmıştı.

        * Haberin görseli Shutterstock'tan servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO

        İstiklal Marşı'nı işaret diliyle okudular

        Doğa Koleji öğrencileri, 12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Âkif Ersoy'u Anma Günü kapsamında İstiklal Marşı'nı işaret diliyle okudu.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İlber Ortaylı hayatını kaybetti
        İlber Ortaylı hayatını kaybetti
        ABD Savunma Bakanı : Hamaney yaralı, bugün İran'ı çok sert vuracağız
        ABD Savunma Bakanı : Hamaney yaralı, bugün İran'ı çok sert vuracağız
        MSB: İran füzesi imha edildi!
        MSB: İran füzesi imha edildi!
        ABD yıllarca yetecek mühimmatını tüketti mi?
        ABD yıllarca yetecek mühimmatını tüketti mi?
        İran'da miting alanında patlama
        İran'da miting alanında patlama
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        Cerrahpaşa'da temel atma töreninde açıklamalar
        Cerrahpaşa'da temel atma töreninde açıklamalar
        Kadıköy'deki soygun dehşetinden cinsel saldırı da çıktı!
        Kadıköy'deki soygun dehşetinden cinsel saldırı da çıktı!
        Ramazan Günlüğü
        Ramazan Günlüğü
        'Kızılcık Şerbeti'nden İspanya'ya selam
        'Kızılcık Şerbeti'nden İspanya'ya selam
        Okan Buruk'tan rotasyon kararı!
        Okan Buruk'tan rotasyon kararı!
        Her şeye rağmen Ersin!
        Her şeye rağmen Ersin!
        18 Mart'ın kahramanı: Bırakın, düşman gemilerinin batışını izleyeyim
        18 Mart'ın kahramanı: Bırakın, düşman gemilerinin batışını izleyeyim
        "G.Saray'ın kollandığına inanıyorum"
        "G.Saray'ın kollandığına inanıyorum"
        Fenerbahçe'de tek hedef galibiyet!
        Fenerbahçe'de tek hedef galibiyet!
        Dünyanın en iyi restoranında zulüm mü var?
        Dünyanın en iyi restoranında zulüm mü var?
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası