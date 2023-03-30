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ABD Hazine Bakanı Yellen: 'Bankacılık düzenlemeleri incelenmeli'

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, son banka iflaslarının ardından bankacılık düzenlemelerinin yeniden incelenmesi gerektiğini belirtti

ABD Hazine Bakanı Yellen: 'Bankacılık düzenlemeleri incelenmeli'
AA

ABD Hazine Bakanlığı, Hazine Bakanı Janet Yellen'in, Ulusal İşletme Ekonomisi Derneği (NABE) tarafından düzenlenen Ekonomi Politikası Konferansı'nda bugün yapacağı konuşmanın metnini yayımladı.

Konuşmasında finansal istikrarın önemine değinen Yellen, ülkenin refahının bir kriz çıkmadan önce finansal istikrarı korumaya yönelik yapılan çalışmalara bağlı olduğunu aktardı.

Yellen, son 15 yılda çok ilerleme kaydettiklerini ancak son olayların işlerinin bitmediğini açıkça gösterdiğini belirterek, "Bu olaylar bize bitmemiş işleri acilen tamamlamamız gerektiğini hatırlatıyor; kriz sonrası reformları tamamlamak, deregülasyonun çok ileri gidip gitmediğini değerlendirmek ve son şokların ortaya çıkardığı düzenleyici çerçevedeki çatlakları onarmak ve yeni risk alanlarını da ele almalıyız" değerlendirmesinde bulundu.

Kovid-19 salgının yoğun şekilde hissedildiği Mart 2020'deki panik sırasında bankaların finansal sistem için önemli bir güç kaynağı görevi gördüğünü vurgulayan Yellen, büyük bankaların 2007'de olduklarından daha iyi kapitalize edilmiş ve daha likit durumda olduklarını anımsattı.

'DÜZENLEYİCİ GEREKSİNİMLERİ GEVŞETİLDİ'

Yellen, 2010 yılında yürürlüğe giren Dodd-Frank Yasası'nın bu kurumların kayıplarını daha iyi karşılayabilmelerini sağlamak ve müşterilerin kredi ve nakit taleplerini karşılamak için tasarlanmış önemli reformlar uyguladığını aktardı.

Bu ay iki bölgesel bankanın iflasının işlerinin bitmediğini gösterdiğini belirten Yellen, şöyle devam etti:

"Açık olmak gerekirse, bankacılık sistemi küresel finansal krize doğru gittiğinden çok daha güçlü. Bu, belki de en iyi şekilde, belirli kurumlarla ilgili endişeler artarken bile bu ay genel olarak bankacılık sektöründe görece istikrar görmemiz gerçeğiyle açıklanabilir. Yine de ne zaman bir banka iflas etse bu ciddi bir endişe nedenidir. Düzenleyici gereksinimler son yıllarda gevşetildi. Bu deregülasyon kararlarının etkisinin değerlendirilmesinin ve buna karşılık olarak gerekli önlemlerin alınmasının uygun olduğuna inanıyorum."

Yellen, "Mevcut denetleyici ve düzenleyici rejimlerimizin bankaların bugün karşı karşıya kaldığı riskler için yeterli olup olmadığını yeniden incelememiz önemli." ifadesini kullandı.

Düzenlemelerin şirketlere maliyetler yüklediğine işaret eden Yellen, ancak uygun düzenlemelerin maliyetinin, finansal krizlerin trajik maliyetleriyle karşılaştırıldığında sönük kaldığını kaydetti.

ABD'de 2008'deki küresel finansal kriz sonrası 50 milyar doların üzerinde varlığa sahip bankalara sıkı denetim getiren Dodd-Frank Wall Street Reform ve Tüketici Koruma Yasası, Eski ABD Başkanı Donald Trump döneminde 2018 yılında gevşetilmiş ve söz konusu eşik 250 milyar dolara yükseltilmişti.

Silikon Vadisi ve Signature Bank'ın iflasları, bankacılık sektörü düzenlemelerinin yeniden mercek altına alınmasına yol açmıştı.

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